「死亡」也數位化？ 應用程式助人思考終末生命

華人社會忌談死亡，基督教的死亡觀往往直指向永生，人在現世應以何種態度對待？應用程式「WeCroak」將歷久常新的問題——死亡，數位化，促使人正視和思考終末的生命。



沉思死亡認真面對生活



該網站資料顯示，應用程式的靈感來自不丹的民間俗語：「要成為一個快樂的人，必須每天思考五次死亡。」程式在用戶註冊後，每天發送5份邀請，讓人停下來思考死亡，這些邀請是隨時間在任何時刻傳來，就像死亡一樣，當它們來的時候將會展示詩人、哲學家或著名思想家關於死亡的名言；並且鼓勵人花一點時間來沉思、順隨呼吸節奏默想。



這種思考死亡的常規做法，有助人們接受人生必須做的事情，放棄無關緊要的事情，讓人通過更接近死亡的真實生活來尋求更多的幸福，這種幸福更延伸至家人，在死亡隨時發生之前，認真面對生活，不致與家人或朋友的美好時光推遲到可能永遠不會發生的一天。 當人與死亡走得愈近愈會不斷問：在離開世界之前想成為誰？



「WeCroak」自2017年創建以來已有近20萬人註冊，聯合創始人漢莎·貝格瓦（Hansa Bergwall）表示，他曾沉迷在手機遊戲Candy Crush，厭倦了浪費時間，希望面對自己的死亡能幫助人更明智地利用時間。



新冠肺炎更推動了應用程式的成長，他說：「自從新冠大流行以來，我們已經成長了很多，今天人們沒有忽視或嘲笑這個程式。」人們有必要計劃死亡隨時可能發生，當我們活在不可預知的時代，為自己、為所愛的人挽救不必要的痛苦，最簡單方法之一就是明智地為死亡做好計劃。



除了「WeCroak」，還有眾多的資源給人正向思考死亡，如在推特帳戶的「Daily Death Reminder」；在線倒數秒針「死亡時鐘」，T 恤、硬幣、珠寶、日曆、貼紙、咖啡杯等時尚用品，也貼上死亡提醒字句。



基督戰勝死亡 永恆之光賜盼望



對於死亡與人生，《聖經》也給人深邃的思考，所羅門王在傳道書開首說：「虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空。」在死亡的陰影下一切顯得毫無意義，愚人和聰明人、富人和窮人最終都進入墳墓，即使是人為逃避死亡所做的最大努力也徒勞無功。



然而，在啟示錄神說：「我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者。」（1:8）永活的基督 「又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿著死亡和陰間的鑰匙」（1:18）。



基督徒認識生命的主是戰勝死亡的唯一途徑，在福音的光照下得著真正的盼望與喜樂。

