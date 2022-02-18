清朝皇帝康熙〈十架頌〉紀念耶穌 動畫活化哲語

滿清康熙皇帝膾炙人口的七言律詩〈康熙十架頌〉近日由網絡媒體宣教基地製作成動畫及配以註解，將400年前帝皇紀念基督被釘死十架之作圖像化。



中國滿清康熙皇帝（1654年-1722年）八歲登基，在位61年，替清朝奠下基石為帝國全盛期君主之一。康熙亦熱心探討基督真道研習聖經，常跟外國傳教士談道，因而熟悉聖經和教會歷史，並且撰寫教會為題材的對聯、詩歌，其中膾炙人口的七言律詩〈康熙十架頌〉（或稱：康熙十架歌）流傳於世，此乃熟悉新約四福音的康熙，紀念耶穌基督被釘死十架而作。



〈康熙十架頌〉全詩：



「功成十架血成溪，百丈恩流分自西。

身列四衙半夜路，徒方三背兩番雞。

五千鞭撻寸膚裂，六尺懸垂二盜齊。

慘慟八垓驚九品，七言一畢萬靈啼。」



「Jesus Online網絡媒體宣教基地」在臉書上載〈康熙十架頌〉動畫影片，詳解出處及意義。文中指，此為一首敘事史詩，在短短五十六字包含了由一至十、百、千、萬數目；又有寸、尺、丈量度，更難得是康熙對耶穌基督在最後晚餐過後、直到上十字架的受苦歷程描述歷歷如在眼前。



文中續指，從〈康熙十架頌〉 內容，康熙應是詳細考查過耶穌生平，可能是來華傳教士南懷仁神父給康熙上過查經班，並且詳細為他講解，康熙整理出思路紋理及抒發本身情懷而作成該首詩。



〈康熙十架頌〉詞解：



1.「四衙」：耶穌被捕後歷經四輪審訊



2.「三背」：彼得在雞叫二次以前三次不認主



3.「九品」：九為陽數之最大數，皇帝多用以附會為自己的位稱，如「九五之尊」，意即指康熙自己



4.「七言」：耶穌在十架上所說的七句話，即「十架七言」

