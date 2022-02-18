英格蘭42個教區保護生態 實現2030年零排碳

基督教環保機構 A Rocha UK多年來推動環保與生態保育，近月英格蘭教會有42個教區簽約成為「生態教區」以響應，作為2030年實現零排碳的承諾。



英國基督教慈善環保機構 A Rocha UK （ARUK）2016年發起「生態教會」（Eco Church） 系統，推動綠色能源及環保，多間教會、機構紛紛響應，計有英國聖公會、衛理公會、聯合歸正教會、基督教援助會、全教會信託基金、福音派聯盟難民基金會Tearfund等， 承諾在教會參與環境保護工作，回應聖經中愛護地球的使命。



生態教會是一個學習系統，提供線上訓練為大小堂會及教會機構實踐環保使命，將環保、生態保育、關懷自然，融入教會生活和敬拜，並從5途徑評估教會推行的程度：敬拜與教導、教會建築管理、教會土地的管理、社區和全球參與、生活方式。



生態教會在社區亦舉辦各式各樣的活動推廣保育觀，切爾姆斯福德座堂（Chelmsford Cathedral）主辦〈Lament and Hope〉社區藝術項目，鼓勵人利用回收物製作明信片，藉此反思在新冠疫情期間的經歷。



另有由 A Rocha Christchurch 當地團體召集展開「氣候變化和心理健康網絡研討會；赫爾辛基大學神學院環境神學講師 Panu Pihkala在博客主持「生態焦慮：環境危機的心理和精神損失」，以跨學科研究探討環境問題，尤其是氣候變化相關的心理和精神層面；共社會變革圖書館（The Commons Social Change Library）提供應對氣候焦慮和悲傷的資源等。



截至2021年，英國地區共產生4,000間生態教會，預計2025年增加至6,000間。

