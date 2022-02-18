牧師遺失聖經15年 男子拾到信主

俄克拉荷馬州一位牧師最近分享說，一個人在發現他 15 年前丟失的《聖經》後信了基督。



位於塔爾薩的大型的勝利教會（ Victory Church） 的牧師多爾蒂（ Paul Daugherty） 在臉書貼文，故事題為〈Crazy Story〉。



他寫道：「遇見克萊頓（Meet Clayton）——他十年前在避難所發現了這本舊聖經並開始閱讀，在封面上看到了 P. DAUGHERTY 的名字，不知道那是誰，但看到內有各種各樣的筆記，並在舊約至新約的經文，旁邊滿是劃線和閱讀札記。」



信了耶穌的克萊頓分享說，這些年來他偶爾會閱讀聖經，並且像對待聖經經文一樣珍惜那些潦草的閱讀札記 。最近，克萊頓將自己的生命獻給了基督和擺脫了很多壞習慣。



其後，克萊頓在上周末出現在勝利教會，詢問多爾蒂這聖經是否他的。多爾蒂寫道：「克萊頓來到教會給他看這本聖經，問我知不知道是誰的，那是我初中和高中的舊聖經，我丟了，15年沒見過了，上帝用我在聖經中亂七八糟的扎記拯救這人的生命，他現在得救了，被釋放了，今晚帶著他的全家和孩子們去教堂！聖經這詞是活著的，是強大的！。」



多爾蒂的帖子有 14,000 個贊，其中包括一張他和克萊頓拿著一本大而破舊的聖經的照片。網民紛紛留言讚美上帝，有些人還祈禱希望自己丟失的聖經，也能引導人歸向基督。

