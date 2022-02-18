職場心理學提升工作質素：黃色締造創意





帶職基督徒既出世也入世談何容易，除了靈命素質，掌握信仰倫理在工作生活中應用也不能忽視，信義宗神學院助理教授蕭柱石在網上神學課程，分析基督教工作倫理、性格類型助人疏解職場衝突，他認為最重要是個人與上帝關係及更新靈命。



職場倫理實戰與民間智慧化解



信義宗神學院臨床心理學及輔導學助理教授蕭柱石介紹基督教倫時指，在沒有信仰的社會工作場所難以分辨錯與對，倫理判斷顯得重要。倫理不單作為道德的判斷，更加是性格的展現，因為判斷標準落在個人的喜好。



他引用史丹利· 葛倫斯（Stanley J. Grenz）對基督教倫理的定義，認為是「人應如何依據聖經教導與基督教信仰來生活的研究」，而基督教工作倫理屬於基督教倫理的一部分，關乎一籃子的問題：甚麼工作應當做？為甚麼應該要工作？怎樣去作才算？何時何人去作才合符倫理？



至於職場實戰遇到的倫理問題，例如老闆要求加時但沒有補錢、被相熟同事背後中傷、公司無故炒人、中層向下屬交代上司不合理的要求，跟工作指引做還是反對上司，這是否好的倫理抉擇，這都值得反思。



辦公室常見的政治如濫用權力獲取關注和歡迎，壞處是政治會降低個人的生產力、同事之間增加衝突破壞關係。民間智慧可化解辦公室衝突，例如做好本分不製造威脅、釋出善意化解敵意、保持良好關係、向人討價不恥下問、隨機應變、謹言慎行。



聖經：工作是與已與社會的關係



基督徒如何從聖經得智慧處理職場問題？蕭柱石指聖經看工作是一種關係，包括工作與一己的關係、與社會的關係。



詩篇128篇提及工作作與一己的關係，勞碌得來糊口是上帝對人的心意；工作與社會關係指工作是供應家庭親人（提摩太前書5:8) 、作榜樣 （帖撒羅尼迦後書3:7-9）、服務別人（腓立比書2:4-5、7）；還有工作與上帝息息相關，神創造大地要我們作管家的職分（傳道書2:24）。



工作與靈命成長也有關係，上帝要求我們工作追求卓越，對工作有熱誠，但切勿將工作成為偶像束縛自己，追求工作成就多於上帝，過分熱誠或過分懶惰也不是上帝喜愉，所以取中庸之道。



職場心理學：顏色影響工作心理



在職場如何有好的發揮？牽涉職場心理學，包括：社會心理學、正向心理學、結構系統心理學、感官心理學 。



「社會心理學」即是職場上跟人互惠互利、保持良好關係，工作間花心思讓對方好的回應，例如發電郵請對方跟進工作，附帶表格讓同事方便填寫。



「正向心理學」是近年盛行的，有助提升同事正面的情緒，例如主管開會時請同事互相讚賞增加團隊精神。



「結構系統心理學」，在職場同事之間會組成不同的系統造成競爭影響工作效率。



「感官心理學」指顏色影響工作心理，有研究指出工作間用白色布料佈置，令員工有沉鬱的感覺；綠色則讓員工多專注；黃色造就人創意。因此，工作效率未必一定以邏輯行先，心理質素更為重要。



5類型性格影響處事態度



另方面，性格與工作關係密切，性格影響人的處事態度，因此產生人際衝突。蕭柱石列出5種性格類型：「指責型」時常指責操控或挑剔對方；「討好型」用討好別人道歉附和對方與人相處；「超理智型」只曉得用理由幫助人做決定，給人冷漠缺乏感情的感覺；「打岔型」給別人無厘頭、偷偷摸摸、不著邊際、天馬行空的感覺；「溝通型」直接坦誠的跟對方溝通。



蕭柱石提出基督徒在職場需留意：小心在職場不道德的誘惑不要陷入羅網；世俗與聖經不一定對立，但不代表它就是道德行為；工作倫理牽涉一個人的信心決定 ; 妥協逃避攻擊並不能做就長遠的成功和信仰道德的理想。



他提醒基督徒，解決難題或職場困局不只用方法邏輯作決定，重要的是「個人與上帝的關係」以及「靈命的成熟與更新的程度」。



該次講學為信義宗神學院2022年度延伸部課程「學・無界」第五期，主題為「勾心鬥角——職場倫理」，蕭柱石博士主講。

