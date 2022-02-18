日本聖公會選出首位女主教

北海道教區主教會第80次會議選出日本聖公會（Nippon Sei Ko Kai）第一位女主教，為日本聖公會婦女帶來希望。



笹森田鶴（Maria Grace Tazu Sasamori）原為東京聖安得烈座堂主任牧師，屬於東京教區。北海道教區主教會議於去年11月3日舉行主教選舉，笹森田鶴在第十次投票中當選，在神職人員和非專業代表中獲得三分之二的選票。



她並於11月26日正式接受主教會議的邀請成為北海道教區新任主教，接替日本聖公會前大主教Nathaniel Makoto Uematsu（植松誠 ナタナエル），主教奉獻及就職禮有待教會主教團確定。



笹森田鶴將成為日本第一位女主教，也是亞洲第二位女主教，第一位亞洲女主教為南印度南迪亞爾教區（Nyandal of the Church）主教普什帕·拉麗莎（Puspha Lalitha），於2013年當選。



英國聖公會性別正義辦公室（Gender Justice）主任曼迪·馬歇爾（Mandy Marshall）表示：「日本出現第一位女主教感到很高興，這對日本來說是一個真正的突破，鼓勵了世界各地被授予聖職的女性，尤其是在日本。」



馬歇爾呼籲大家為笹森田鶴祈禱，稱她踏入一個非常男性化的空間而承受著壓力，並為日本聖公會婦女帶來希望。

