「生理男」女子100米自由泳勝出 被批不公平

賓夕法尼亞大學生理男運動員在全美大學體育協會批出新政策後，參加女子組100米及200米自由泳比賽勝出，惹起爭議。



全美大學體育協會（NCAA）批出新政策，允許跨身分運動員參與每項運動。生理男運動員利亞·托馬斯（Lia Thomas）在新政策批出後，於1月8日代表賓夕法尼亞大學參加女子游泳比賽，並壓倒哈佛大學女生奪標，在50.55 秒內完成了100米比賽，並在 1:47.08 完成了200米比賽。



托馬斯為大四學生曾在男子隊比賽多年，在參加賓夕法尼亞大學女子隊比賽時遭到強烈反對，導致美國游泳隊裁判官辭職，賓夕法尼亞州女子游泳隊的成員在媒體表示，認為生理男運動員參加女子泳賽有優勢，對她們不公平。



美國游泳協會（USA Swimming）表示支持托馬斯，堅信對符合性別認同的游泳運動員持包容，他們擁有平等機會表現其能力。該份聲明指出：「我們堅信競爭公平，並且像許多人一樣，正在盡最大努力學習，教育自己在這個領域達至適當的平衡。」



該協會資深游泳運動員兼裁判官辛西婭·米倫（Cynthia Millen）辭職抗議，米倫認為，不應允許跨性別生理男運動員參加女子游泳比賽。



米倫在辭職信中寫道：「我告訴同事，不能再參加一項允許生理男與女子競爭的運動，這破壞了所有公平的泳賽，這位生理男泳手會游泳，但只適合作表演賽或計時賽，參加正式比賽對女泳手不公平。」



全美大學體育協會（NCAA）新政策從2022年冬季錦標賽開始生效，要求具有跨性別身份的學生運動員「在他們的運動錦標賽選擇前 4 週開始記錄特定運動的睾酮水平」。



從2022至2023學年開始，「跨性別學生運動員將需要在賽季開始時記錄水平，並在第一次記錄後六個月提供第二次記錄。」

