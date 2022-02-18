第56屆世界社會傳播日 心靈聆聽疫下苦主





2022年第56屆世界社會傳播日，主題為「以心靈的耳聆聽」 ，教宗方濟各強調聆聽是人與人溝通不可或缺的要素。



教宗方濟各今年在今屆世界社會傳播日文告強調「聆聽」的品質，稱之為「溝通模式的關鍵及真誠溝通的條件」。當人們迅速失去聆聽他人的能力，而新的溝通形式出現，聆聽正朝向新的趨勢，展現出「聆聽仍是人與人溝通不可或缺」的要素。



他指，「以心靈的耳聆聽」是讓人反思，聆聽遠遠超過單純的聽覺，聆聽的重點是希望透過傳播重新學習聆聽。



聖座新聞室發公告說明有關主題，疫情打擊傷害了世界各地的人，人們都渴望被聆聽和安慰。各方面都尋求聆聽，真相從聆聽開始、社會傳播媒體的見證、各種對話、人際往來都是從聆聽開始，作為傳播者，在專業上成長也需要重新學習聆聽。



路加福音8章18節說：「所以，你們應當小心怎樣聽；因為凡有的，還要加給他；凡沒有的，連他自以為有的，也要奪去。」耶穌呼籲人們聆聽，聆聽藝術需要勇氣，好像一顆自由開放的心，摒除偏見。



教會都邀請各方同道互相聆聽，教會好比一個合唱團，合唱團裡各聲部一起唱時，也聆聽其他的聲部，整體發出和諧之聲。教宗強調「合一並不要求整齊劃一、單調枯燥」，而是讓不同聲音、多個聲部和諧共存、多元並進。



這樣就會重新發現，原來聆聽是一種非常有效的傳播途徑。

