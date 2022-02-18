「馬浸神論壇」談苦難 效法約伯成精金





生老病死天災人禍苦難無常，馬來西亞浸信會神學院1月20日舉辦神學論壇，「苦難、信仰、人生」，蔡春曦牧師拆解苦難迷思，並非犯罪受苦行善順利；陳惠文博士促基督徒盡仁者本分救災；埃弗特長老指跟隨耶穌付代價。



蔡春曦：經歷苦難之後成精金



以斯拉培訓網絡總幹事蔡春曦分解「信仰與苦難」，他指一般人對苦難的看法是犯了罪就受苦、行善就順利，所以人們時常問為何苦難臨到我；怎樣去回應發生在自己身上的問題。研讀約伯記明白三點：如何積極回應苦難？如何有效地幫助落在苦難的人？如何正確地藉著苦難認識神？



蔡春曦指約伯經歷苦難靈命不斷增長，初時在言語頭腦上，慢慢在經歷上增長，並且宣告：「我知道我的救贖主活著，我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見神。」（19:25-26）



約伯經歷神之後尊重神、順服神、讚美神、求告神。他從懼怕神轉而親近神，知道自己將來如何，因為神知道他的道路，經歷苦難之後成為精金，從前風聞有神現在親眼看見神。



陳惠文：災難世界信徒傳永生之道



大使命中心前會長陳惠文講解「人生與苦難」，根據2020年數據，香港是長壽的地區，男性82.9歲、女性88歲。生、老、病、死、甜、酸、苦、辣是人生常態，所以憂患與苦難是人生必須經歷的。



路加福音21章9至13節耶穌明言末世必有天災人禍，民要攻打民國要攻打國，上世紀全球發生兩次世界大戰、國與國關係緊張、國家內部不時發生衝突如緬甸、哈薩克、蘇丹；還有自然災難如地震、海嘯、風災、水災、火山等。



21世紀發生強力地震計有：2008年四川汶川8級地震、2010年海地7級地震、2021年海地7.2級地震。



海嘯多數伴隨著地震將海水波幅推高，21世紀發生兩宗大海嘯： 2004年印尼蘇門塔臘亞齊省海嘯波及印尼、泰國等地方，導致225,000人死亡；2011年日本福島海嘯超過2萬人死亡。



瘟疫有：中世紀歐洲黑死病的鼠疫；清朝咸豐年代雲南鼠疫；1918年西班牙流感大流行18億人感染；2019年新冠肺炎蔓延，至今感染3.34億人、555萬人死亡。



面對苦難的世界和受苦的人，基督徒盡仁者的本分，流露惻隱之心留意周圍弱勢群體輔助受苦者，伸出援手關心救災，活出基督的愛。還有分享福音，藉著本地或跨文化宣教將福音永生之道告訴人，個人則生命影響生命。



埃弗特：跟隨耶穌付代價



AFTA網絡總幹事埃弗特長老（Afeet）引用使徒行傳5章41至42節，使徒每日在聖殿、家裡不住地教導人傳耶穌是基督的福音。他指，跟隨耶穌是要付代價，參與事奉要知道其嚴重性，最終可能被殺死，但逼迫不能殺害教會，反倒煉淨教會，苦難才顯出信仰的真實。



路加福音9章23節：「耶穌又對眾人說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。 」

