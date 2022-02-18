全球青少年氣候變化調查：近6成擔心自然災害





氣候變化對青少年健康和未來影響重大，英國巴斯大學研究員對10個國家10,000名年輕人進行調查，發現59%非常擔心氣候災害、超過50%焦慮和無能為力。



這項研究為首次對全球兒童和青少年的氣候焦慮，政府應對措施的關係進行大規模調查。研究人員對10個國家10,000名年輕人（年齡在16至25 歲）進行調查。收集有關他們對氣候變化的想法和感受，以及政府應對措施的數據。



調查結果指出，受訪者擔心氣候變化（59% 非常或非常擔心，84% 至少中度擔心）；超過 50% 的人感到悲傷、焦慮、憤怒、無能為力、無助和內疚；超過 45% 的人表示氣候變化對日常生活產生負面影響，並列出大量負面的想法。



受訪者對政府應對氣候變化的反應給予負面評價，表示被政府蒙蔽的感覺多於安慰，這表明氣候變化令人產生焦慮和困擾，與人們覺得的政府反應不足有顯著關係。



報告分析，氣候變化在全球正在發生，但年輕人感到無力阻止而焦慮，並因政府推出的應對措施不足感到被背叛、遺棄和道德傷害。這些心理壓力威脅他們的健康和福祉，被他們理解為道德上的傷害和不公正，促請各國政府迫切應對及提高研究有關的能力。



調查項目由巴斯大學（University of Bath）研究員馬克斯（Elizabeth Marks）及希克曼（Caroline Hickman）負責，研究成果獲巴斯大學心理學倫理委員會批准。

