「天國文化特會」復興之路 周神助：每天讀經祈禱自省

復興是教會經歷在地若天的榮美時刻， 如何達至靈性復興？Asia for JESUS 國度豐收協會1月24至26日舉辦「2022天國文化特會」。周神助牧師在首場信息勉勵信徒每天讀經祈禱省察心靈；周巽光牧師分享逆轉屬靈三步驟。



周神助：每天讀經祈禱省察心靈



首日開幕信息以周神助牧師、周巽光牧師主講，周神助牧師分享「持續復興的面面觀」，周巽光牧師分享「逆轉屬靈胰島素對抗」。



前台北靈糧堂主任牧師、靈糧使徒性網絡主席周神助認為，天國文化是持續復興的文化，不單在個人、家庭、教會，也影響著信徒的生活模式。他從個人、團體、教會三方面探討。



信徒需要時常醒察心靈，每天讀經、祈禱、操練靈命，讓神的話挑旺心靈。周神助用猶大書20至21節鼓勵信徒常常親近神，讓神的榮耀同在，這是復興的秘訣：「親愛的弟兄啊，你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裡禱告，保守自己常在 神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫，直到永生。」



周巽光：逆轉屬靈三步驟



Asia for JESUS執行長周巽光牧師以「逆轉屬靈胰島素抗阻」為題，分享如何燃燒奮興的靈火，這包括宗教的靈、律法主義、熟悉感。



宗教的靈是信徒用甚麼態度看待基督教，到教會不在乎享受甚麼，而是專注神的大能；也不是參與宗教活動，而是反省有沒有每天遇見和經歷神。



律法主義是人慣常指責別人的罪，但基督徒應該自省，認清自己和放下身段，用神的眼光看待每一個人，如約翰福音8章7節耶穌沒有指責行淫婦人和定她的罪，耶穌說：「「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」 然後眾人就一個一個的離去。



熟悉感是切勿自以為聽道、看聖經已看過了、聽過了、經歷過了，這種熟悉感窒礙了神對我們的復興，箴言27章7節說：「人吃飽了，厭惡蜂房的蜜；人飢餓了，一切苦物都覺甘甜。」



周巽光引用啟示錄2章4至5節提醒信徒尋找失落了的熱心：「然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以，應當回想你是從哪裡墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈臺從原處挪去。」



2022天國文化特會由Asia for JESUS 國度豐收協會舉辦，日期：1月24至26日，主題：「天國怎麼活？復興然後呢？」，探討神國的長闊高深，將屬天的生活帶到地上。



講員除了該協會的執行長周巽光牧師，還邀請十多位海內外牧者按個別題目分享，計有：Bill Johnson牧師、Paul Manwaring牧師、Kris Vallotton牧師、腓力‧曼都法牧師、周神助牧師、張光偉牧師、柳子駿牧師、廖文華牧師。



受疫情影響特會改為線上舉行，晚會在Asia YouTube直播，逾千人線上參與。

