傳教士馬偕赴台150周年 「藝廊」「搖滾歌」「月曆」回望貢獻

傳教士馬偕赴台宣教150周年，紀念活動紛紛展開，淡水捷運站打造藝廊、加拿大馬偕委員會製作月曆、牧者創作搖滾歌、 基督教研究智庫開課閱讀馬偕自傳等。



喬治·萊斯里·馬偕（George Leslie Mackay，1844年3月21日－1901年6月2日）生於加拿大安大略省，為加拿大長老會差派的第一位海外宣教士，1872年3月9日28歲的馬偕抵達淡水展開宣教工作及行醫，建立教會、醫院、學校，對社會貢獻重大影響深遠，1901年因喉癌在淡水去世，其座右銘為「攏是為基督」，一生「寧願燒盡，不願朽壞」。



為紀念在台第一位傳教士，教會、學校、醫院、神學院、地方政府著手籌劃一系列活動。



淡水捷運站的金色水岸第3出口打造成一條藝術廊， 以「馬偕上陸淡水150週年」為題，用編年史的方式述說馬偕佳美腳蹤，其宣教、醫療、教育走過的恩典路重現遊人眼前。



講得一口標準流利台語的馬偕早期傳教工作在淡水展開，他租用當地房子開始作佈道，1872年4月10日開設第一所教會淡水教會。



1880年馬偕在滬尾（今日新北市淡水區）創建台第一所西醫醫院滬尾偕醫館（馬偕紀念醫院的前身），除了可以醫治民眾，也有助於傳教。



教育方面，馬偕深明華人社會重男輕女的統傳，因此致力讓女孩接受教育，1882年7月26日創建牛津學堂（今為真理大學），兩年後在該校東側建立淡水女學堂，第一屆即招收34名學生，學費全免及補助交通費、提供吃住與衣著，深受宜蘭原住民族噶瑪蘭族歡迎。



另外，加拿大馬偕委員會特別發行馬偕紀念月曆，中英對照、歷史和現代照片、馬偕介紹及佚事，還有加台兩地節期、節日對照。



教牧界則創作歌曲《馬偕DNA》，用年輕、搖滾、饒舌、熱血的方式打破眾人對馬偕的百年刻板印象，興起下一代將馬偕DNA繼續傳承的精神。歌中讚揚馬偕「面對挑戰不退縮＼直球對決不閃躲＼艱辛困難纏上身＼逆勢翻轉繼續追夢＼討厭動口不動手＼先做再說才是我＼屢敗屢戰越堅強＼放棄是什麼我不懂＼吃苦當作吃補」等；（《馬偕DNA》詞：林鴻信、吳芳儀，曲：吳芳儀，演唱：吳芳儀，Rap：王誌誼）。



基督教研究智庫亦開課，以馬偕自傳《From Far Formosa》（中譯：福爾摩沙紀事）為主要閱讀材料，引導學員進入馬偕的宣教視域、感受、思想與異象。



台灣神學研究學院系統神學教授林鴻信在視頻介紹指，這門課從《福爾摩沙紀事》出發，帶領學員參照馬偕日記、宣教報告以及其他資料，藉由回到歷史現場，期盼更加深入了解馬偕，看見馬偕的異象，繼續把馬偕的故事接著講下去。

