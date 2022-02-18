聖經節目躍居「蘋果播客」榜首

美國最受歡迎的兩個播客（podcast）與體育、新聞甚至流行文化無關，而是關於聖經的節目。



天主教神父施密茨（Mike Schmitz）主持的《The Bible in a Year》在美國蘋果播客（Apple's podcast）排行榜上排名第一，由 D-Group 的科布爾（Tara-Leigh Cobble）主持的《The Bible Recap》排名第二。



施密茨在《The Bible in a Year》 閱讀聖經並在播客中提供評論，時間約為 20至25 分鐘。



科布爾在《The Bible Recap》和聽眾一起回顧當天的聖經閱讀，每個播客持續約8分鐘。



這些播客的排名高於《紐約時報》、NBC、Joe Rogan 和 NPR 的播客。去年 12 月 Lifeway Research 發布一項調查，顯示29% 的美國成年人決定與上帝建立關係，播客受歡迎程度可能反映人們在新年的立志，成為最受歡迎的解決方案。



科布爾 在 Instagram 上寫道：「感謝您讓我們成為世界上排名第二的播客。」



傑夫·卡文斯（Jeff Cavins）經常在《The Bible in a Year》 節目發表講話，他表示這普遍反映了一種渴望：「在我們的文化中，對上帝的渴望不是曇花一現，而是一種持久的渴望，該節目反映聽眾對聖經的興趣正在擴大。」這節目去年1月也排名第一。



節目網絡承辦商 Ascension 總裁喬納森（Jonathan Strate）指，《The Bible in a Year》去年有這麼多人收聽，激發了全新的聽眾群參與。



科布爾則指，《The Bible Recap》希望與許多日常讀經計劃不同，這些計劃總是以應用所學的課程結束，它們通常告訴人如何在生活上實踐，「我只是覺得這是一個破碎的鏡頭，通過它來查看聖經。聖經的主要作用是向我們展示上帝是誰，如果我仰望上帝，然後我的生活自然順應我對祂的了解。」

