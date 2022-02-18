全球華人差傳會 冀散居華人合一推動大使命

散居海外華僑如何承擔基督的大使命？第二代韓裔加拿大牧者、關注韓國僑民的朴麗莎在「2021年全球華人差傳大會」分享，華僑雖有身分危機，卻是將福音帶進社區的橋樑。



Lisa Pak（譯音：朴麗莎）為第二代韓裔加拿大人，現為 Finishing The Task（FTT）全球策略師，擁有14年在韓國、新加坡、加拿大的牧養經驗，尤其關注韓國僑民，對年輕一代有傳福音的熱情。



她在上月 （12月29日）的全球華人差傳大會閉幕禮宣講信息，讚揚華僑推動福音，鼓勵華僑社區接受教會為大使命作出的努力和起了重要作用；並引用聖經兩段經文分享：



馬太福音28章18至20指出了大使命兩個重要的基礎：基督的能力和權威的保證、祂同在的應許直至世界的末了。以弗所書4章11至13節則提醒會眾，作為基督的身體教會擁有一切必要的屬靈恩賜，透過信徒完成基督的大使命，關鍵在於華僑教會和新生代如何善用微小的恩賜發揮巨大的影響？



朴牧師指，大使命是賦予整個教會，即是所有信徒一齊參與，上帝賦予我們使命必會補足我們的缺乏。以弗所書提到教會需要不同恩賜的人一齊完成神的工作，沒有任何人、文化、世代可以單打獨鬥完成，全球教會必須找到合作模式，因此在社區建設橋樑將人帶到教會是僑民重大的工作。



她強調，散居在海外的基督徒任道重遠，透過跨文化的經驗和語言技能，將本土文化與海外文化聯繫一起，這個群體佔有獨特有地位。朴牧師承認當中存在多樣性和差異可能令合作變得困難，因此多為散居海外的基督徒給予肯定和支持，從正面看差異帶給教會力量，補足上一代老華僑的認知、文化、世界觀和語言。



舊約聖經末底改和以斯帖的故事，是跨代合作的最好榜樣。朴牧師指出，末底改是長輩，撫養他叔叔的女兒以斯帖，因為她的父母都死了，末底改收養她視為自己的女兒，末底改作為軍師為以斯帖提供意見，若就是上帝安排她在作王后，為的是拯救同胞。



今天教會，上一代的牧者擁有豐富的經驗，在屬靈生命中透過祈禱堅強會眾的信心，年輕領袖需要謙虛，視長輩為父母全心合意竭盡所能回報養育之恩。



第二代華僑面對的挑戰是身分危機，他們既要完全融入移民社區，又要承傳傳統文化的遺產，因而產生獨特的第三文化身分。



朴牧師建議年輕教會領袖兩件事：繼續接觸其他文化的信徒，分層牧養建立教會；其次是跟其他領受合作，傾聽、支持和彼此鼓勵。



「2021年全球華人差傳大會」由基督使者協會主辦，2021年12月28至29在線舉行，主題為「多信基督•多結義果」，朴麗莎牧師負責青少年組主題信息；其他講員包括：世界華福中心總幹事董家驊牧師、多倫多城北華人基督教會區應毓牧師、矽谷生命河靈糧堂劉彤牧師、基督工人神學院呂紹昌牧師、中國大陸家庭教會金天明牧師等。

