小學老師聖經送圖書館 43州1500學校受惠

美國有小學老師發起「聖經在校園」運動（ Bible in Schools），送《聖經》給學校圖書館。



發起人哈拿·賽爾斯伯里 （Hannah Sailsbury）原本是弗吉尼亞州公立學校小學教師，2019年當教師期間，上帝將送聖經給學校圖書館意念放在她心裡，哈拿於是在學校周圍邊行邊祈禱，每當經過學校課室的窗戶，就點名為教職員祈禱，也為將要進入學校大樓的學生祈禱，不久神蹟來了，一個二年級學生從學校圖書館借來一本聖經，找她希望更多認識聖經的內容。



哈拿於是成立了「聖經在學校」（Bible in Schools）事工，為學校提供《行動故事書聖經》，她的組織已經為 43 個州的 1500 多個學校圖書館提供了聖經，很快就被學生借出。



此外，「聖經在學校」 也傳到了美國以外的六個國家，南非有一位牧師受到哈拿的啟發，也將聖經捐贈給公共圖書館、幼兒園和學校，這兩年來哈拿跟這位南非牧師保持通訊聯絡。



來自肯尼亞的一位名叫 Abijah 的婦女也透過視博恩（Christian Broadcasting Network）的清談節目《 The 700 Club》了解和參加哈拿的事工，與聖經協會合作把聖經送到肯亞，讓參加課外活動的孩子得到聖經。



《聖經》箴言22章6節說：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」

