福來雞店主將《聖經》作大樓基石

美國最大快餐連鎖店福來雞（Chick-fil-A）即將在德克薩斯州馬歇爾開設分店，特許經營店主將一本打開的聖經埋在大樓的地基，以反映他們對上帝的信仰。



特許經營商大衛·斯諾 (David Snow) 和霍利·斯諾（Holley Snow）夫婦為馬歇爾第一家福來雞餐廳的負責人，這家餐廳將在未來幾個月內開業，他們在澆築混凝土之前表示，想做一些事情來紀念他們的創造者上帝。



他們認為用《聖經》「奠基」意義重大，當他們打開約書亞記1章9節，大家都感到非常驚呀，經文說：「我豈沒有吩咐你嗎？你當剛強壯膽！不要懼怕，也不要驚惶；因為你無論往哪裡去，耶和華─你的 神必與你同在。」因此決定將這段經文成為福來雞餐廳的基石。



大衛是土生土長德克薩斯人，太太霍利之前是新聞記者，育有一對兒女，4歲兒子負責將聖經放在餐廳的地基上。



萌生這念頭可能來自去年10月出世的女兒溫特（Wynter），她患有唐氏綜合症、先天性心臟缺陷、食道缺陷，出世後做了幾次手術。



母親霍利去年在臉書貼文，堅信上帝設計了溫特這個女兒，她是世上按照神形象所創造的小生命， 能夠活下去是神回應無數人禱告的神蹟。



霍利還指出，為女兒改這名，願她如米勒夫人（Rhea F. Miller），她於1925年創作詩歌《我寧願有耶穌》（I'd rather have Jesus），同樣寧願耶穌擁有這孩子多於世界。而福來雞餐廳將致力於祈禱和實踐聖經的原則，座右銘是「與上帝在一起」。



福來雞連鎖店在全國有 2,773間，德克薩斯州最多，在全州擁有 450 多間。

