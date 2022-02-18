基層醫療議案倡扶貧 教關盼發揮協同效應

香港立法會上周三（1月26日）通過沒約束力的「基層醫療十年計劃」議案修正案，涉及規劃資源扶貧，教會關懷貧窮網絡盼凝聚資源發揮協同效應；另外，疫情下城市睦福團契為被圍封的葵涌邨兒童舉辦虛擬日本遊，助忘卻恐懼並增廣見聞。



「重治療，更重預防」方針規劃醫療資源



議案指出，香港公營醫療系統長期受多方面壓力，例如專科門診輪候時間居高不下、流感高峰期急症室長期爆滿及內科病房的使用率持續超標，就此促請政府落實推動「基層醫療十年計劃」， 以「重治療，更重預防」的方針，重新規劃醫療服務的資源分配及人手培訓，使基層醫療健康服務擔當「治未病」 的角色。



修正案有關扶貧及社區的亦包括：



＊地區康健中心推展到全港18區，為長期病患者提供醫療服務



＊增設長者日間護理中心



＊長者醫療券年齡降至 60 歲、增設婦女醫療券及長者牙科醫療券



＊資助市民接種乙型肝炎、子宮頸癌等疫苗



＊倡議中西醫協作，中醫服務全面納入公營醫療系統



＊落實社區和醫院協作、家庭醫生和專科醫生共同照顧病人的醫療體系。



教關凝聚資源發揮協同效應



教會關懷貧窮網絡在臉書貼文，簡介有關修正案及呼籲大家繼續為基層人士祈禱。教關指出，疫情之下仍有不少教會跟教關合作，以天國觀的社區轉化模式回應基層需要，在社區發揮更大的協同效應，呼籲大家繼續為基層人士祈禱，求主保護他們的健康、舒緩基層家庭經濟壓力、服事家中兒童。



教關現時共有920多個夥伴單位，包括教會、機構、學校，凝聚資源一同服侍貧窮人實踐主愛。



睦福領葵涌邨兒童虛擬遊日本



此外，變種病毒在全港爆發，葵涌邨多棟大廈被圍封及禁足，城市睦福團契發出呼籲邀請全港信徒為疫情祈禱、荃葵青隊並為該邨兒童舉辦「童遊世界」zoom活動，舒緩大家在疫情下緊張情緒。



睦福在臉書稱，疫情下不少基層家庭生計大受影響，求主特別醫治、安慰葵涌邨街坊，阻止疫情在社區擴散，特別為被圍封的老人家和長期病患者祈禱，得著適切的照顧，加添眾人的信心。



睦福團契荃葵青隊友因應變種病毒在該村爆發，為舒緩居民精神壓力，1月26日舉辦「童遊世界」 線上活動，帶領孩子們旅遊日本，參觀兔仔島、探奈良小鹿、環球影城樂園等，使他們增廣見聞，暫時忘卻疫情帶來的恐懼。

