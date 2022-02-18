虎年到！聖公會主教視頻賀歲：消疫症除衝突

虎年到！各地教會齊慶賀，香港聖公會主教盼世界疫症與衝突消除，另有大馬牧者為虎年歌作詞，願信徒強健走路如虎步，每天立定腳步與神同行。



香港聖公會主教院三位主教視頻賀歲，陳謳明大主教、香港島教區主教謝子和、東九龍教區郭志丕為所愛的人祈禱送上祝福，表示在主裡懷抱沒有人孤立。陳謳明祈求主祝福弟兄姊妹在新一年和睦平安，世界疫症、衝突消除，彼此了解，在農曆新年大家團圓，最後祝大家新一年身體健康福杯滿溢。



台天主教耶穌會秉承聖依納爵神操精神，聆聽天主呼召，傳揚福音，服侍人群。在除夕引用馬太福音9章17節「新酒裝在新皮袋，兩樣就都保全」，以此恭祝大家虎年行大運，新春平安。



馬來西亞砂拉越衛理公會華人年議會衛理報送上《除夕團圓禮文》 方便信徒透過線上視頻跟親友拜年，以禮文互相祝賀。



禮文以啟應方式進行，先以讚美耶和華之開始，全地讚美祂、擊鼓跳舞用絲弦的樂器和簫的聲音讚美祂，讓眾人和應，凡有氣息的讚美耶和華。



然後大家同心祈禱，求主光照眾人、虎年跳躍、充滿希望、家人相愛。隨後引用主禱文「願祂的旨意行在地上如同行在天上……」。



最後是個人表達願望，盼新的一年有新的希望，感謝主為我一切過錯釘在十字架，賞賜我新生命，願主的愛與我更深等。



此外，大馬衛理公會牧師劉世堯為虎年新年歌《虎步隨主慶新年》作詞，歌詞數算舊約人物靠著主向前走：亞伯拉罕因盼望看見後裔如繁星；路得用仁愛的腳步走向幸福；大衛以勇敢的腳步走向巨人歌利亞。



虎年歌並願「耶和華尼西啊＼新一年率領我＼強健走如虎步＼神同在常同在＼立定我腳步＼信心化為眼見＼應許獲得實現……。」

