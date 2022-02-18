納粹集中營發現示馬吊墜 揭示猶太人毋忘上帝

考古學家在波蘭索比布爾集中營 (Sobibor extermination camp)的發掘中，發現以色列示馬「Shema Yisrael」（聽啊，以色列）的吊墜，揭示二戰猶太人被滅族的慘況，同時反映該民族對上帝的仰望。



索比布爾集中營 （或稱：索比堡滅絕營）是第二次世界大戰期間納粹德國在波蘭佔領區設立的一處滅絕營，位於波蘭東部盧布林省索比堡村附近，於1942年5月建成及使用，專為消滅猶太人而興建，1943年10月關閉。



「Shema Yisrael」翻譯為「 Hear, O Israel」（聽啊，以色列），是猶太人早晚祈禱的核心。「示馬」（Shema,The）由申命記6章4節的宣告而來：「以色列啊，你要聽！耶和華──我們神是獨一的主。」，「示馬」從這節經文的第一個希伯來字「 shma 」（聽）引伸而來。



以色列文物局（Israel Antiquities Authority）在臉書發佈消息，過去十年於索比布爾集中營的考古發掘，發現了三個吊墜，上面描繪了摩西拿著律法的石板，與希伯來祈禱文「Shema Yisrael」（聽啊，以色列）相對。



三個吊墜中的一個是在建築物遺蹟的考古發掘中發現，受害者在被帶到毒氣室之前被脫光衣服：建築物的地板上散落著數十個女性髮夾和珠寶以及一個吊墜。



在第二集中營受害者脫衣服的區域發現了另一個吊墜，其上刻有拉丁數字的法律碑文。



第三個吊墜，只有刻有祈禱的一面倖存下來，在一個萬人葬坑旁邊被發現。



金屬吊墜為手工鐫刻，各不相同。在過去的一年裡，研究人員已經確定了它們源於東歐：來自烏克蘭的利沃夫、波蘭、捷克斯洛伐克。



發掘工作由波蘭的Wojciech Mazurek、以色列文物局的Yoram Haimi、荷蘭的Ivar Schute指導，並得到當地居民的協助。



以色列文物局考古學家約拉姆·海米 (Yoram Haimi) 稱，人們對吊墜背後的故事知之甚少，令人心碎。可以在東歐的猶太社區中識別出一種傳統或時尚，其一側刻有「以色列示馬」的吊墜，另一側是摩西的描繪和律法的石板。未知它們是由當地猶太社區在猶太教堂分發，還是可能為個人訂單而生產，現正對吊墜進行研究，邀請公眾向該局提供有關詳細信息。



以色列文物局局長Eli Eskozido說：「這些吊墜揭示了一個重要的信息，令人不寒而栗也令人鼓舞，這代表了幾代猶太人沿著一條宗教主線，幾千年來持續不斷的祈禱和持守的信仰。



局長也邀請人們如有類似的吊墜，歡迎提供信息以助破譯它們的起源。

