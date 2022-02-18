春滿迎福展新歲 恭祝讀者榮光照萬家

春天來了！今年立春日為2月4日（年初四），是華人社會迎春接福的大節期，在聖經「福」代表上帝賜予大地萬物生機之始，本報也藉此恭祝各位讀者願耶和華賜「福」與光照眾人。



華人古代社會以農立國，新的一年以春節開始是最適合不過，既為過去一年感恩，又為新的一年祈福，華人慶祝春節多以大掃除、貼春聯來迎春接福。



「福」字在聖經舊約與新約屢次出現，表達出不同的意義，創世記1章22節，神創造天地萬物之後就賜福給這一切說：「滋生繁多，充滿海中的水；雀鳥也要多生在地上。」並且造男造女。在他們被造的日子，神賜福給他們，稱他們為「人」（創5:2）



在新約，耶穌出來傳道之始，走遍加利利在各會堂裡教訓人，傳天國的福音，醫治百姓各樣的病症。耶穌在此發表了著名的登山寶訓論「八福」，每段祝福都以諺語形式宣告，可說是天國的憲法，耶穌重申天國的律法：



「虛心的人有福了！因為天國是他們的。



哀慟的人有福了！因為他們必得安慰。



溫柔的人有福了！因為他們必承受地土。



飢渴慕義的人有福了！因為他們必得飽足。



憐恤人的人有福了！因為他們必蒙憐恤。



清心的人有福了！因為他們必得見神。



使人和睦的人有福了！因為他們必稱為神的兒子。



為義受逼迫的人有福了！因為天國是他們的。」（馬太福音5:3-10）



「福」也代表耶穌基督福音，基督徒迎福還需傳福，傳揚主道到世界，讓更多人接受天國給人的福氣。使徒保羅對傳福音的迫切感和意志為人熟悉，他在羅馬書1章16節說：「我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人。」



「福」亦要持守直至主再來，使徒約翰勸勉信徒熟讀神的話，因為「念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。」（啟示錄1:3）



在新冠變種病毒肆虐人心惶惶之際，基督徒內心仍得著平安，因為耶穌基督留下平安給我們，這平安不像世人所賜的，我們心裡不要憂愁也不要膽怯。



在立春之日，本報祝願大家平安蒙福，「願耶和華賜『福』給你，保護你；願耶和華使祂的面光照你，賜恩給你；願耶和華向你仰臉，賜你平安。」（民數記6:24-26）

