北京冬奧立春日揭幕 啟發屬靈勝利精神

2022北京奧運會2月4日在國家體育場（鳥巢）開幕，時值立春一年之始，基督徒以獨特的形式觀賞，如邊看項目邊為運動員祈禱；另有牧師撰寫奧運靈修書，啟發信徒屬靈上的勝利精神。



第24屆冬季奧運會開幕禮於2月4日晚上8時在俗稱鳥巢的國家體育場舉行，大會在上空燃放「立春」字樣的煙花，與冬日雪地的場館相映成趣，加上今屆新增不少項目，如自由式滑雪男女子大跳台、單板滑雪混合團體障礙追逐等，為歷屆奧運會罕有出現的特色。



祈禱日記祝福運動員



特別的奧運會基督徒可透過特別的「視野」觀賞，前體育科學家、牧師兼作者傑里米·多佛（Jeremy Dover）在Press Service International網站撰文提供一些技巧，幫助觀眾在欣賞運動員精彩的賽事時也可一起祈禱。



他建議基督徒開一本日記簿，記錄特定的祈禱，為到奧運會運動員、參賽的國家祈禱，還可以圖文並茂成為日後的回憶之餘，也察驗神在運動員身上的祝福。



繪畫地圖上帝旨意行在各國



南非聖公會首位非裔大主教戴斯蒙·屠圖（Desmond Tutu）名言，他每天早上都在跑步機上行走，並按著世界地圖為每個地區領導人、人民生活祈求上帝的旨意行在地上，當我們看到運動員代表世界不同的國家來參賽，也可採用屠圖大主教的方法，將祈禱帶到全球各地。



奧運靈修書 啟發屬靈勝利精神



此外，多佛牧師與兩位作者合著靈修書《勝利的精神》（The Spirit of Victory: Sports Devotional），將奧運與靈修結合，以與體育運動為載體深入研究聖經，引領奧運粉絲愛上神的話語。



在書中每日介紹一項體育活動，也有聖經中的體育運動例子，連同一段靈修經文，鼓勵讀者默想信仰，靠著聖靈的能力改變生活，正如在生活中發揮必勝的體育精神，例如介紹奧運拳擊賽的時候，讓讀者領悟人可以超越身體的限制，靈性上為神爭戰，在屬靈的事情上贏得神的獎賞。



第24屆北京冬奧由2月4日至2月20日舉行，為期十多天，參賽隊伍來自世界各地90多個國家；比賽項目分七大類，今屆新增女子單人舵雪橇、短道競速滑冰混合接力、混合團體跳台滑雪等項目；比賽場地分別在北京、延慶、張家口等賽區。



按照慣例，冬季殘奧會將於冬奧會結束一月後開始，在3月4日至3月13日舉行。

