農曆初七「人日」 默想上帝顧念人類大愛

農曆初七（2月7日）俗稱「人日」，中國人視為大眾的生日。據中國古代傳說及基督教信仰，當日為人類被創造的日子，而上帝創造人類後仍顧念他，賜人榮耀與尊貴。



古代中華文化，初七「人日」也稱為人聖節、人慶節、人口日。傳說女媧創造蒼生，從第1天至第6天分別做雞、狗、豬、羊、牛、馬，第7天做人、第8天至第10天為生日：初八為穀的生日、初九為天的生日、初十為地的生日。



「人日」習俗流傳至唐朝開始被重視，皇帝與朝廷群臣舉行大宴，如天氣晴朗表示今年人民家宅平安、事事順景；及至宋朝人民會在節日放花炮煙花。



聖經記載上帝六日創造天地，第七日休息，第七日交給人管理天地。創世紀1章1節即展現上帝創造奇工，起初上帝創造天地，地是空虛混沌，上帝的靈運行在水面上。



上帝在第1天造了光將光暗分開；第2天創造穹蒼將天地分開；第3天創造海洋陸地、植物；第4天創造日月星辰；第5天創造水中的魚和空中的鳥；第6天創造陸地野獸、昆蟲，各從其類。



上帝也按照自己形像造男造女，人類始祖亞當、夏娃出現在伊甸園，上帝看著一切所造的都甚好，第7天創造工程完畢就安息了，並且定為聖日人們安歇在上帝裡。



時至今天，西方曆法也基於基督教上帝七日創造為一個星期，作為一個月份中的小單元。



上帝創造人類後非常重視人與祂的關係，詩人大衛也作詩頌揚上帝的創造，顧念地上微塵的人類，大衛在詩篇8篇述說，抬頭觀看穹蒼看見上帝陳設的月亮星宿時，「便說：人算甚麼，你竟顧念他？世人算甚麼，你竟眷顧他？你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裡的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。」（4-6節）



但願初七人日，人人在主裡蒙保守，也在全地頌讚耶和華的名何其美！

