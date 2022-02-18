變異病毒夾擊 民政局去信六宗教：繼續暫停實體活動





農曆新年後香港新冠疫情嚴重，單日新增614宗感染個案，民政事務局局長2月4日發信給六宗教領袖座談會成員，強烈呼籲宗教團體繼續暫停舉辦實體聚眾活動。



香港農曆新年假期後，新冠疫情轉趨嚴峻，2月7日新增614宗感染個案，創疫情兩年多以來單日新高，過去一星期港九新界多區屋苑污水檢測呈陽性、住客受感染，屋苑被圍封、居民需進行強檢，多個檢測站出現人龍，截至今天中午，本港確診個案14,664宗，213人死亡。



特首林鄭月娥2月4日預告將在第599章新增更多處所執行「疫苗通行證」，民政事務局局長同日發信給六宗教領袖座談會成員，要求團體繼續暫停舉辦實體宗教聚眾活動。



信函指出，鑑於新冠病毒疫情非常嚴峻，香港正受Omicron及Delta兩種傳播力極強、傳播速度極快的變異病毒株同時夾擊，政府較早前已經刊憲宣布延續社交距離措施，有效期至2月17日。



局長在信中指，雖然崇拜地點舉行的宗教活動群組聚集，根據《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(第599G章) 附表一屬於豁免群組類別，但考慮到崇拜、祈福等宗教聚眾活動經常出現，不少信眾參與，每次人數高達數百人，存在公共衛生風險。



因此特區政府強烈呼籲：「宗教團體應在未來一個星期繼續積極配合政府一系列收緊社交距離措施，盡量暫停舉辦任何實體宗教聚眾活動。」並且呼籲信眾在農曆新年宗教聚會高峰期間避免參與不必要的群組聚集，減少信眾的社交接觸，期望香港能盡快 遏止疫情。



此外 當局要求宗教團體繼續根據衛生署防護中心對宗教聚會的健康指引，推行各種預防措施，例如信眾進入宗教場所前掃描安心出行二維碼，提醒參加聚會者保持個人衛生，例如配戴口罩、量度體溫等。



有關信函分發至天主教香港教區主教周守仁主教、香港基督教協進會主席王家輝牧師，以及佛教聯合會會長、孔教學院院長、中華回教博愛社主席、道教聯合會主席。副本抄送至香港聖公會教省秘書長管浩鳴法政牧師、華人廟宇委員會秘書處。



《繼續暫停舉辦實體宗教聚眾活動》全文

