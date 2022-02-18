英國聖公會促多元族裔 按立印裔牧師為主教

英國聖公會促進族裔多元化，按立印裔牧師為主教，坎特伯雷大主教、約克大主教力推反種族，呼籲教派2030年前至少有15%少數族裔代表。



42歲的薩朱牧師（Saju）上周在倫敦聖保羅大教堂被按立成為英國聖公會最年輕主教之一。薩朱在南印度敘利亞東正教會成長，就讀於班加羅爾的南亞聖經學院，其後在牛津大學威克里夫學堂接受傳道訓練。



2011年薩朱被任命為卡羅爾教區肯德爾聖托馬斯副牧師，2015年在聖馬克教堂及聖瑪麗島任職主管牧師，2019年任命為教區牧師，今年1月25日被任命為英格蘭中部拉夫堡的主教。



負責按立的坎特伯雷大主教在推特分享儀式照片，並且寫道：「 對於英國教會來說，這是美妙、激動、美好的一天，這是一個多元化的全球教會，在耶穌基督的喜悅中團結一致，很高興見到薩朱成為教會的新主教，感謝上帝，為你祈禱。」



坎特伯雷大主教和約克大主教去年4月成立「反種族主義工作組」，發表名為《從悲嘆到行動》的報告，呼籲教派管理機構在2030年之前至少要有15%的少數族裔代表。



報告指出，上帝賦予人基本尊嚴，種族主義的罪剝削了這方面，使人失去人性，呼籲大家一起為此戰勝這罪惡。



薩朱的弟弟 Siji Malayil 對媒體表示，90歲和83歲的父母住在喀拉拉邦的Kollam，父親曾經說，上帝給他一個機會讓他超越國界去服務，他應該好好利用這個機會，可是疫情關係父母錯過了見證兒子按立為主教的機會。

