澳州警方闖教堂查防疫 聖餐彌撒被腰斬

澳州警方上周進入教堂中斷正在舉行的聖餐彌撒，突擊搜查參加者是否遵守防疫配戴口罩，教徒對此表示憤慨。



據當地電視台7 News 報導，警察上周四在沒有知會的情況下進入霍桑山的聖伯納黛特天主教堂（St Bernadette’s Catholic Church），以確保教區居民按照當地法律的要求佩戴口罩，教堂當時正進行聖餐彌撒，按照傳統教堂在星期四慶祝濯足節，晚上有聖周禮拜崇拜。



警方解釋，因懷疑教區有居民沒有遵守法律要求而採取行動，該法律要求在公共室內環境中佩戴口罩。最終，警方發現5人沒有戴口罩，但有 1 人獲得豁免，其餘4人被告知需戴上口罩。



事後教堂有人將視頻上載到臉書令事件曝光，從視頻可以看到一名警察走教堂中間通道，台上一名牧師無助地注視著。



教區居民指：「當時教堂內的人都驚呆了，看到喜歡的禮拜儀式被警察攔下，真是令人不安。」



珀斯天主教大主教管區（Catholic Archdiocese of Perth）大主教蒂姆·科斯特洛（Tim Costelloe）稱這事件非常令人遺憾，「我希望將來能找到其他方法來處理這個微妙的問題，我的辦公室隨時準備在這件事上與警方合作。珀斯總教區的任何政策，都是盡所能遵守政府防止新冠病毒擴散的要求，令我感到遺憾的是，警察自行採取行動未有跟教堂溝通。」



警察局發表聲明回應說：「當晚警方接到一名人士報案，稱有人在該座教堂內沒有戴口罩，經調查警方發現5人沒有戴口罩，但有 1 人獲得豁免，其餘4人被告知需戴上口罩。」

