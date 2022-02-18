生理男參女子賽爭議未停 美國2州禁止1州通過

美國近年屢有生理男運動員參加女子賽，衍生公平與人權之爭；南達科他州、佛羅里達州先後簽署法案禁止，北達科他州則通過允許參賽。



南達科他州：拒生理男跨性別參賽



南達科他州州長克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem） 2月3日簽署稱為「保護女性運動公平的法案」（An Act to protect fairness in women's sports） ，禁止自我認同為女性的男性參與女性運動比賽，目的還女性「一個公平的競爭環境」，該法案在眾議院和參議院以壓倒性優勢獲得通過。



諾姆指，這讓「女孩將永遠有機會參加女子運動」，新法案幫助女性有機會體驗成功，自我挑戰在比賽上取得更高的水平，並且獲得獎學金成為職業運動員，作為職業生涯。



全美大學體育協會（NCAA）去年批出新政策，允許跨身分運動員參與每項運動，政策推出後今年1月賓夕法尼亞大學派出生理男運動員利亞·托馬斯（Lia Thomas）參加女子組100米及200米自由泳比賽勝出，惹起爭議。



佛羅里達州長：不被取消資格嚇倒



佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）去年6月簽署一項名為《女性體育公平法案》，禁止身份認同為女性的生理男性參加公共機構主辦的女性體育賽事，但疑被全美大學體育協會要脅從頒布該類立法的州分撤走賽事。



新法案規定「為女性、婦女或女孩指定的運動隊或運動項目不得向男性學生開放」，舉辦賽事的公共機構包括校內、校際、校外，俱樂部運動隊和運動項目則必須「根據隊員出生時的生理性別」。



全美大學體育協會考慮取消通過此類法律的州分，在參加協會舉辦的比賽中所獲的冠軍賽和錦標賽的資格。德桑蒂斯回應堅稱不會被嚇倒，以致不敢做正確的事情。



北達科他州長：沒有證據顯示不公平



至於北達科他州則否決有關禁令，州長道格·伯格姆（Doug Burgum）去年4月否決一項禁止生理上為男性的變性運動員參加婦女和女孩運動的法案。



伯格姆解釋，沒有證據表明北達科他州的女子運動的公平性處於「直接危險」之中，而且至今沒有發生過變性人試圖在該州的女子運動隊比賽的記錄。



不過，共和黨眾議員凱西·斯克羅奇（Kathy Skroch）批評該法案，指出有需要讓女性在平等的環境中來競爭，男女在身高、體重、心臟大小和肺活量方面，都存在著差異。

