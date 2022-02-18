冬奧短道教母李琰 世界祈禱中心轉化生命

2022年北京冬奥會進行如火如荼，其中觸目的「短道教母」中國速度滑冰集訓隊總教練李琰，走遍國內外率隊在冬奧會拿下無數獎牌，緣自基督教信仰的啟蒙。



李琰（Li Yan），1966年生於大連，2歲隨父到黑龍江省寶泉嶺農場開始學滑冰，1981年接受滑冰專業訓練，1982年獲得全國少年比賽第二名，1987年進入中國國家短道速滑隊，1988年加拿大卡爾加里冬奧會短道速滑表演項目獲得女子1000米金牌和500米、1500米銅牌，1992年法國冬奧會獲得500米銀牌，2021年出任中國速度滑冰集訓隊總教練。



2001年開始教練生涯，李琰被邀請往斯洛伐克執教，兩年間帶領斯洛伐克隊成為歐洲強隊，信主歷程也始於此。



她憶述，在這個歐洲古鎮，每個星期日教堂都坐滿信徒參加崇拜，他們來自社會不同階層，卻願意聚集在一起做同一件事情，就是持守同一個信仰敬拜上帝，這令李琰無法理解。有一天，一位同樣來自國內的朋友邀請她參加中國人舉辦的聚會，她應約去了，那裡原來是世界祈禱中心，李琰被那裡的人吸引。



那裡的基督徒很友善和熱情，大家都誠心地向著一位上帝祈禱，李琰指，在運動場上運動員只會祈求得到最好的成績，甚至作為整個團隊尋求祝福，但這基督徒卻只向真正的神祈禱。



李琰2003年成為美國奧運速滑隊主教練，在美國四年不僅培養了打破韓國壟斷冰上運動的美國速滑名將大野阿波羅，還立志追隨這位真神，受洗成為基督徒。



在教練生涯面對隊員不合作種種壓力，李琰給美國一位牧師電話時，對方告訴她：「這一切都是為了最好的，上帝用這些考驗來考驗妳的團隊，她們真的相愛嗎？互相支持？有真正的凝聚力嗎？上帝賜給妳這些巨大的挑戰，讓妳成為一個有毅力的人。」



在一言驚醒下，李琰調整了訓練方向，跟隊員關係復和，其後短道速滑隊還在所有八項運動中，男女隊都進入了決賽，並獲得了2金3銀1銅。



李琰自言喜歡的《聖經》經文是腓立比書 3章13至14節：「我不是以為自己已經得著了；我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的， 向著標竿直跑，要得 神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。 」這節經文幫助她戰勝內心的魔鬼，面對競爭壓力時成為最大的幫助。

