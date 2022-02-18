思覺失調vs思覺過敏 精神科醫生：發病率在青少年期

思覺失調與思覺過敏有何分別？如何有效治療？基督教愛協團契近月舉辦公開講座，精神科專科醫生趙珮瑜指，思覺過敏是思覺失調的前期，前者透過認知行為治療，後者病發率每1萬人每年就有5宗新個案，成因非單一性。



思覺失調：藥物、心理、復康治療



思覺失調病發率每1萬人每年有5宗新個案，總人口之中有3%的人會一生曾經出現過這現象；發病率年齡由青少年期至20至30多歲，男性發病年齡較低。



主要症狀有思想及言語紊亂、妄想（脫離現實但患者深信不疑的思想）、幻覺幻聽幻味（患者看到但別人看不見的東西），這些症狀致使患者乏自信、退縮，甚至出現怪異行為。



成因不是單一性的，包括先天遺傳（一般來說不會過高）；後天誘發性（壓力、學業、經濟、工作變遷）；藥物濫用；腦部病變（聽到聲音嗅到怪味），這些都會推高思覺失調的出現機率。



患者以往普遍延誤尋求診治，現時醫療體系改善能夠及早治療；治療方面包括藥物、心理、復康。



「藥物 」，透過藥物調整患者的多巴胺，減少幻覺幻聽的症狀，改善語言、思想、情緒，提高集中能力。「心理 」，患者在治療後心理仍有陰影，否定自己的能力，心理治療在這方面發揮效用。「復康」，思覺失調分陽性和陰性症狀，除了幻覺幻聽之外，個人變得沉默寡言、動力減低、削弱學習和工作能力，透過復康如職業治療逐步建立患者的社交能力，增加自信心令康復更進一步。



思覺過敏：認知行為治療



思覺過敏是思覺失調的前期，尚未成為疾病，在思想和感官上出現過敏，思覺過敏在青少年及成年人兩者都有出現，有機會來自隔代遺傳。



根據2012年外國一項大型分析思覺過敏轉化成思覺失調機率，發現6個月後機率為18%、一年後22%、兩年後29%、三年後36%，如果及早發現及轉介有效早期干預，轉化率會下降，一年後只有10%至18%。



測試指標可基於患者是否功能下降，包括學業、工作、社交、自我照顧能力，一年內有否明顯倒退。治療方面，曾經有文獻指出用魚油Omega-3出現成效，但這只作為參考。



有效治療是透過認知行為，也為大眾接受的治療方向，能幫助患者了解自己的想法，以及出現相應的行為，減輕或撇除過敏的感覺，主要是透過心理方面的跟進。

