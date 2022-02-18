2022年5部基督教電影 《天堂個案》改編瀕死者經歷

美國電影製作室發布最新電影，有改編真實故事從瀕死者經歷尋找天堂證據的電影，有患有罕見骨病男孩逆轉人生勵志片，導演期望在大眾市場分享福音。



1.《Tyson's Run 》（暫譯：泰森的奔跑）3月4日上映



故事講述一個 15 歲的自閉症男孩第一次上公立學校，他試圖通過跑他的第一場馬拉松來贏得父親的認可。為了實現他的目標，他將接受馬拉松冠軍的訓練。



2. 《The Unbreakable Boy》（暫譯：牢不可破的男孩）3月18日上映



一個患有罕見骨病的自閉症男孩，以他不可動搖的信念和非凡的人生觀激勵著他周圍的每個人，影片根據真實故事和同名書籍改編。



導演之一、安德魯·歐文（Andrew Erwin）指，他與兄弟製作該電影既針對基督教社區，也向大眾介紹福音，希望大家都珍惜基督帶給世人的好消息：救贖。



3. 《 The Case for Heaven 》（暫譯：天堂個案）4 月 4 日至 6 日上映



電影根據基督教護教者李·斯特羅伯爾（Lee Strobel）瀕臨死亡的經驗之書改編，探討基督徒死後上天堂的證據，電影名稱亦為該書同名，書中駁斥「殲滅論」死後靈魂沒知覺之說。



斯特羅伯爾分享：「幾年前，我差點死去，妻子在臥室地板上發現我昏迷不醒，她打電話給護理人員。我在急診室醒來，一位醫生低頭看著我說，你離昏迷只有一步之遙，離死亡只有兩步之遙。所以我徘徊，在生與死之間模糊的邊界上徘徊了很長一段時間，直到醫生能夠挽救我的生命。」



4. 《 The Mulligan 》（暫譯：穆里根）4 月 18 日至 19 日上映



電影講述一個生活分崩離析的商人在參加高爾夫錦標賽時獲得了他所需要的靈感，主題強調每個人都需要第二次機會和寬恕。主角帕特·布恩（Pat Boone） 感恩演員和工作人員每天都在片場都祈禱，希望為非信徒作見證。



5. 《 Lifemark 》（暫譯：秋季）暫待上映



電影製片人為 Alex 和 Stephen Kendrick，曾拍攝一系列基於信仰的熱門影片，包括War Room、 Overcomer、Facing the Giants等，該電影於去年 3 月至4月在新冠大流行期間在佐治亞州哥倫布市拍攝。

