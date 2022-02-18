病毒襲港宗教場所遭關閉 聖公會、天主教區籲網上崇拜

第五波新冠病毒襲港，單日感染個案破千，特首日前公佈一系列嚴防措施，包括宗教場所2月10日起暫停開放。中文大學通告24日起進入校園需出示疫苗記錄；禮賢會灣仔堂暫停借出場地，婚禮可進行；聖公會、天主教區籲信徒網上崇拜及彌撒。



香港政府2月8日刊憲收緊防疫措施，宗教場所被納入「599F章」六類表列處所之一，從2月10日至24日暫停開放，舉行喪禮除外；並按照疫苗通行證相關要求，參與教會聚會者至少接種一劑疫苗，由本月24日起實施。



中文大學：進入校園需出示疫苗記錄



香港中文大學崇基學院校牧室通告，大學將於2月24日起實施有關措施，全力竭止疫情傳播：所有人士包括教職員、學生、訪客等需完成接種至少一劑新冠肺炎疫苗，方可進入大學校園及設施，並於此日期後八星期內完成接種最少兩劑疫苗。



進入校園之訪客必需出示最少接種一劑疫苗之電子或列印紀錄，所有基於合理醫療原因不適宜接種疫苗的訪客需出示相關醫療證明、病毒測試陰性報告等。



禮賢會：疫情反思教會大使命



中華基督教禮賢會香港區會區牧廖小茵牧師，發信致該會弟兄姊妹以經文安慰及共勉。



信中引用羅馬書8章35至39節「誰能使我們與基督的愛隔絕緣……。」相信靠著主的愛在一切事上得勝有餘，藉此思考教會的使命，是一群被呼召出來在人群當中以不同身份、角色為主作見證，無論可否聚會這使命從未改變，勉勵弟兄姊妹在任何地方、環境，不忘主的吩咐。



該會屬下堂會中華基督教禮賢會灣仔堂發出收緊防疫措施通告，強烈勸喻會眾在家網上崇拜；只限20名已報名有需要會友進行現場崇拜；精簡崇拜當值人員；晨禱會、培育課程及信仰入門課程改在網上舉行；暫停借出場地，婚禮在法例容可範圍內仍允許進行。



（香港）聖公會、天主教區：籲信徒網上崇拜及彌撒



香港聖公會主教院2月9日發通告，由2月10日起香港地區的聖堂暫停開放予公眾人士及參加崇拜或作個人祈禱，喪禮屬於豁免群組聚集個案，可如常為亡者舉行喪禮；呼籲各聖堂製作網上直播或錄播崇拜，有關安排持續生效直至另行通告為止。通告由書記管浩鳴法政牧師發出。



天主教香港教區主教公署2月9日以「教區防疫新牧民措施」發出通告，周守仁主教公佈特殊牧民措施，由2月10日至23日生效。（一）教區轄下所有慣常舉行「公開」彌撒的塲所暫停開放；（二）信友可採用網上直播或重温等方式參與主日彌撒；（三）信友可善用網上服務如網上平日彌撒、信仰培育資訊、晨禱等。



通告另註婚禮及喪禮在教堂舉行之安排仍待政府相關部門澄清；並呼籲堂區選擇聖堂或小堂以外場地舉行網上直播彌撒，以免牴觸有關政府緊急措施之嫌。公告由秘書長李亮司鐸發出。

