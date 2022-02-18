唐崇榮證道：不要以為上帝需要你，你需要上帝救恩

唐崇榮牧師在1月9日印尼歸正福音教會主日崇拜繼續主講「聖經中的各種審判」，題目為「亞干受審」，經文記載於約書亞記6、7章，唐崇榮用正反兩例子，講述上帝對人的審判與否，因著一個人愛世界還是愛上帝。



唐崇榮認為基督信仰不是坐享其成，是要人奮鬥，約書亞記第6章記載上帝將罪惡滔天的耶利哥城毀滅，唯一拯救的人反而是對神有信心的妓女喇合，她將兩個以色列的探子藏起來，反映上帝帶領以色列人進入迦南地，但不是坐享其成要人奮鬥，並非不勞而獲，耶穌基督來到世上親身實踐這原則，今天家庭教育很重要，父母教導孩子殷勤不可浪費，讓他們經歷聖經的原則，先苦後樂，子女才成材。



唐崇榮又說，恩賜是上帝要人成熟而訓練出來的，許多人失敗是因為只用上帝的恩典，忽略了人生的折磨和考驗。他引用柏拉圖的教育觀念，孩子從7、8歲開始接受教育，訓練他至21歲，然後要他做苦工，到25歲才進到社會再經歷十五年的鍛鍊，40歲才可以做領袖，到4、50歲之後才可以真正成為人民的領袖。上帝要以色列人進入迦南之前接受考驗，經歷過磨練證明盡責的重要。



上帝為什麼拯救妓女喇合？整個大城唯一得拯救是一名妓女，因為這名妓女知道自己有罪，但渴慕上帝的話，甚至連以色列人40年前過紅海的事都記得，喇合的道德不高但靈性非常高超，信心非常有內容，定睛於上帝的引導。



另一個相反例子，約書亞記第7章記載亞干取了當滅的物，耶和華的怒氣就向以色列人發作，約書亞打發人跑到亞干帳棚取出他收藏的銀子，以色列人用石頭打死他，耶和華就轉臉，不再向以色列人發怒，。



結論，一個人不順服上帝的旨意，愛惜當毀滅的物件就會被撇棄，教會如果重視人，認為沒有這個人就不能存在就是不符合上帝的旨意，上帝便不再與人同在。



唐崇榮促會眾謹記，除去驕傲，不要以為上帝需要我們，是我們需要上帝的救恩。

