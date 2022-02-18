美國教堂槍擊案轟動一時 空軍部賠償2.3億美元

美國德克薩斯州第一浸信會教堂五年前遭一名空軍持槍開火，導致26人死亡，美國地區法院裁定空軍部門需賠償2.3億美元給倖存者家屬。



2017年11月5日一名前美國空軍飛行員德文·帕特里克·凱利（Devin Patrick Kelley)持槍闖進德克薩斯州索塞蘭泉（Sutherland Springs)第一浸信會教堂（First Baptist Church）亂槍掃射殺死26人，其中包括牧師的女兒。



美國地區法院頒下判詞，認為美國軍事部門沒有向聯邦政府數據庫提交兇手的家庭暴力問題，以致對方能夠購買原本被禁止的槍械，忽略對精神健康有問題的兇手採取適當的行動，對槍擊事件需要負部分責任，因此向80名原告賠償2.3億美元。



法官哈維爾·羅德里格斯（Xavier Rodriguez）表示，受害人的家庭經歷無可估計的損失和痛苦，因此空軍應該對該次槍擊事件承擔六成責任，如果政府及早收到兇手的背景報告，有可能阻止了這宗慘劇發生。



當日槍擊事件，兇手殺害26人之外還槍傷20人，然後駕車逃離教堂，途中被追捕車輛陷入溝中，槍手自盡身亡，有報導引述槍手犯案動機是針對前妻的家人，當時該家庭在教堂內。

