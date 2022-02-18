國際嚴肅會 疫後教會雙線轉型：外展佈道、內部培訓





「RTOD 國際嚴肅會 重燃愛火」1月展開，大衛會幕禱告中心（TOD） 章啟明長老指，教會在疫情後需雙線轉型，仿傚使徒外展佈道與賙濟、內部培訓迎戰將現的「大戰」。



疫後將現「大戰」 教會仿傚使徒外展、培訓雙線轉型



章啟明在1月14日的聚會以題目「2022年吹響末日決戰的召集號聲」主講，他預視隨著新冠疫情後將出現各種大戰：防疫大戰疫苗大戰、防疫經濟大戰、貿易物流大戰、媒體網絡大戰、 專制和極權政治的大戰、物資物價大戰；教育、就業、產業轉化，接踵而來各種問題都是個人或地方教會無法面對，如同地方政府沒有國家的軍隊，衛生部門，經濟財政部門需要由中央政府出面來應對，同樣這也是地方教會轉型天國議會最好的契機。



教會如何轉型成功呢？章啟明從教會歷史看成功例子。早期教會使徒在安提阿設立「使徒中心」為福音作戰的指揮部，使徒行傳11章27至30節指，安提阿教會原本是地方型教會，當跨教會的先知團隊預言天下將有大饑荒出現，而且在革老丢年間真的發生，使徒就決定按著各人的力量捐錢送去供給住在猶太的弟兄，還把款項交託巴拿巴和掃羅送出去長老那裡，他們禁食的時候聖靈明確指出要差派巴拿巴和掃羅去做神的工作，他們就按手為兩人祈禱，這是使徒第一次的差遣。



此外，安提阿教會有各類的精英，使徒、先知、教師，他們都聽從聖靈的吩咐打發使徒往海外傳道，每個使徒中心都有委員參與決策，發揮能力成為智庫中心。成功的智庫秘訣在於先知的遠見、委員的專業能力、教師的洞察力和仔細的執行力、使徒的組織動員整合力



安提阿教會除了差派使徒出外，還在內部進行裝備訓練，推喇奴就是教育訓練中心，也是傳播中心，全亞細亞聽見主道的平台。



禱告猶如航母迎戰疫情



章啟明在會中分享大衛會幕禱告中心的異象，在舊約阿摩司書9章11至12節提及，耶和華必建立大衛倒塌的帳幕，堵住其中的破口把破壞的建立起來，重新修造像古時一樣。



大衛會幕禱告中心按著異象，2022年金門列國匯聚成立訓練中心、智庫、職場、七山網絡，在「RTOD」、各國「247禱告」及「RPG禱告」火浪中，成為航母戰鬥群，開始正面迎戰疫情、經濟、教育、政治、媒體各種戰役。



最後章啟明以啟示錄12章11節勸勉信徒，祝福教會每一位領袖在魔鬼的權勢下掙脫，靠主得勝；願主的靈賜福眾弟兄姊妹在疫情之中脫離恐慌得著平安。



「弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。」（啟示錄12:11）



RTOD 國際嚴肅會 - 重燃愛火於1月8至15日晚上8時在線舉行，主題為「列國醒起恢復起初的愛」。

