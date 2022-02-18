「情人節」「元宵節」網上燈會 聖經動物燈謎十猜！

每逢二月愛的季節又來了！今年情人節伴隨元宵佳節，惟疫情肆虐減低實體交誼意欲，本報特地設計網上猜謎燈會，為大家送上祝福，在線上感受元宵熱鬧氣氛。



在西方情人節、東方元宵佳節，皆是少男少女擦出愛的火花、渴慕天賜良緣的日子，今年本報選出「10個聖經動物」燈謎，讓大家安在家中一起玩賞，既從聖經中尋找樂趣，也拉近彼此情誼。



10個聖經動物燈謎（謎底在文末）



1. 水中霸王，牙尖嘴利食肉獸



2. 非洲河流大塊頭，嘴大皮厚，馬不像馬牛不像牛



3. 三角形小腦袋，樹上躺平食昆蟲



4. 飛黃騰達四翼六足，口齒如鋸食農作物



5. 中國名鳥，鳥中貴婦，華麗傲氣



6. 空中霸王，晝伏森林，夜出捕食



7. 深藏荒野廢墟，性情狡猾多疑，夜出捕獵鼠鳥



8. 人形有尾或無尾，身量大小各不同，外形似人又似猴



9. 老家在非洲，力氣大過牛，吼叫嚇百獸



10. 豬屁股上插滿箭



謎底：



1. 鱷魚： 聖經描寫此物力大無比，猙獰可怖；記載於（希伯來書4:1-31；詩篇104:26）。



2. 河馬：水陸兩棲大野獸，出水能行、入水能游，出現於古埃及尼羅河；記載於（希伯來書40:15；以賽亞書18:6）。



3. 蜥蜴：又名石龍子，體形似蛇，有四足五趾全身細鱗，兩眼分離頗闊，頭頂上有小眼，尾細長易斷，舌長有黏性，覓食小蟲。以色列人視為不潔之物；記載於（利未記11:29-30）。



4. 蝗蟲：此昆蟲乃聖經所說造成古埃及第八災；記載於（出埃及記10:4-19；約珥書1:4，2:25；馬太福音3:4）。



5. 孔雀：羽毛光澤、冠尾張開如扇、色彩斑斕，聖經描述牠為舶來奢侈品之一，呈獻所羅門王；記載於（列王記上10:22；歷代志下9:21。



6. 夜鷹：長約一尺八寸，晝棲森林中，夜出捕食，原文意即強暴者，七十士本、拉丁本聖經皆以為鴞；記載於（利未記11:16；申命記14:15）。



7. 狐狸：巴勒斯坦出產，分有埃及狐、黃狐兩種；記載於（馬太福音8:20；耶利米哀歌5:18；士師記15:4）。



8. 猿猴：古老的靈長類，可以上溯到6500萬年前的古新世，產於印度及非洲，所羅門王極榮華之時，外邦以此為進貢物之一；記載於（列王記上10:22；歷代志下9:21）。



9. 獅子：聖經喻此動物強壯，驍勇兇猛，又喻魔鬼如吼叫之獅子；記載於（師士記14:5-18；撒母耳記下17:10；彼得前書5:8）。



10. 箭豬：體長約2至3尺，頭大眼小耳短，身體生長刺毛抵禦敵人，食樹皮果實；記載於（以賽亞書14:23；西番亞書2章）。

