大馬民間博物館 述說300信徒開墾福音故事

華人基督教教會歷史源遠流長，馬來西亞一座80多年民間博物館述說中國晚清時代300位福州基督徒，跟隨宣教士到當地開墾、傳福音的史蹟。



馬來西亞霹靂實兆遠墾場博物館建於1935年，是唯一基督徒創辦的民間博物館，由基督教衛理公會促成，集結民間力量興建，以民間的視角看大馬土歷史，反映教會在當地的貢獻。



博物館分新舊兩棟樓，「牧師樓」建於2003年位於舊座2樓，牌扁以中英對照道出大樓的主題「忠於歷史 高舉基督」，介紹中國晚清福州人來到實兆遠開墾，跟隨林稱美牧師（1854-1915）南來的還有300多位基督徒，展現出當年開墾生活、社區發展的全貌，同時展出不同年代的文物。



牧師樓前身是宣教士、牧師的住所，早期乃是在地民事、社交、醫藥、經濟、教育，以及行政中心的軸心點。大樓保存著宣教士和牧者臥室的原貌，遊人像進入時光隧道回到過去，細味昔日傳道者的生活和工作，包括當代教會牧師與華人領袖在社區辦學的事蹟。



博物館通過「福音走廊」去到「教會歷史展示廳」，展示廳以基督教歷史為主軸，分四大部分：



1. 實兆遠教會歷史，介紹早期天主教會傳入，以致發展成為衛理公會的百年史蹟



2. 衛理公會歷史，從馬禮遜宣教士到馬六甲的宣教工作



3. 基督宣教歷史，特別提到衛理公會的宣教發展



4. 馬來西亞基督教會史，介紹 基督教各宗派的成立與發展



教會歷史展示廳也展出由一位姊妹繪畫的《創世紀繪圖》，描述上帝創造天地萬物重生的過程。

