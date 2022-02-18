網絡教會利與弊：強勁吸納力vs看電影心態

編輯室 2022 二月 18日, 星期五 10:14

（圖： flickr）
（圖： flickr）

新冠疫情阻礙實體生活，加速了人們在線上活動，教會在虛擬空間建立新社區，究竟線上教會有何利弊？

好處：網絡吸納力強 發展新宣教模式

日本基督教聯合教會石橋教會主任教師仲程愛美，在日本基督教新聞社KiriShin博客分析，早期教會使徒在房子一心祈禱、一起讀經、一起讚美神、一起追求信仰，新冠肺炎疫情打斷了「一起」的實體活動，教會轉移線上舉行崇拜，逐漸形成網絡社區教會的模式，好處有三：

信徒仍然繼續一起聚集，秉承早期教會的優良傳統，雖然不能見面但未停止聚會，實體與虛擬雙線進行。

好處還有人們隨時可以進入線上教會，參與教會的敬拜變得輕鬆，有助減低教會敬拜受阻的障礙。

教會也開啟了新的宣教階段，在網絡世界無遠弗界接觸不同背景的人，將福音帶到遠方，打破了宣教固定的場景，教會、網絡、宣教三者結合，符合教會存在的形式不是在建築物內過著安舒的生活，只要有教會團體福音就被廣傳，尤其是對於新一代的年輕人，不常參與教會聚會，教會的形式主義常受到挑戰，網絡化的模式似乎解決了這方面的難題。

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弊處：受眾看電影？難掌握反應

不過，弊處是教會想要傳福音，而受眾只是想要一個治癒的空間，換句話說，受眾只是碰巧遇到了教會，而不是為神到教會。

教會能傳播福音，有賴於傳統模式，人們來到實體教會第一次拜訪禮拜堂，雙方都可以從大家的臉部表情、當中感受氣氛，看到新來賓的期望，但是在網上難以觀看來賓的反應，可能有人只是無意中上線來到教堂，突然坐在虛擬的座位上，好像觀賞電影般敬拜上帝。

仲程愛美的結論是，教會在疫情時期發展的新模式，究竟是利是弊，現在還是未知之數。

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