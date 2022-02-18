華理克牧師：蒙神祝福五目標

新的一年展開近兩個月，接下來的十個月怎樣度過才蒙神祝福？華理克牧師列出5種 目標，包括榮耀新神、活出愛、實現神對你的人生旨意等。



美國加州馬鞍峰教會（Saddleback Church）創會牧師華理克（Rick Warren）在 pastors網站分享，提出五種目標才受神的祝福。



為上帝帶來榮耀



一個目標是否蒙神的保守取決於背後的動機。個人而言，凡所做一切為了榮耀神，跟更多人分享耶穌基督的福音就蒙祝福；教會而言，本著敬虔的心讓更多人相信基督，正如保羅在哥林多後書5章9節說：「所以，無論是住在身內，離開身外，我們立了志向，要得主的喜悅。」取悅上帝成為基督徒設定每一個目標背後的動力。



愛神愛人為目標



哥林多前書16章14節「凡你們所做的都要憑愛心而做。」在生活各層面愛人包括配偶，為對方做一些特別的事情，神便祝福我們；相反因為恐懼、妒忌或受到同伴壓力而設定的目標，神不會祝福的。



神對你的人生旨意



神對我們的生活有五個目的——敬拜、團契、門徒訓練、事工和傳福音。上帝的旨意是永恆的，我們追求這些時，祂總是祝福我們。保羅在哥林多前書9章26節說：「所以，我奔跑不像無定向的；我鬥拳不像打空氣的。」



在追求上帝的旨意方面，保羅是一個以目標為導向的奔跑者，他想做上帝要他做的事，他拒絕讓分心的事情妨礙他。



聖經常把生命比喻賽跑，在比賽途中運動員不能改變終點線，終點線是預設好的。我們的生活也是如此，神的旨意是我們必須追求的目標，縱使我們不選擇也不改神的目標。



以信念設定的目標



目標不僅僅是信仰的宣言，而且擴展了人的信心，目標越大信念越延伸，這使上帝喜悅。希伯來書11章6節：「人非有信，就不能得 神的喜悅；因為到 神面前來的人必須信有 神，且信他賞賜那尋求他的人。」



如果目標太小就不是目標，這是一個待辦事項清單。目標是足夠大的東西，我們你必須依靠上帝來完成它。



用上帝的力量實現的目標



閱讀大量坊間書籍雖好，但作者沒有提供聖經所能做的，他們可能教人管理時間、寬恕或節食，甚至助人工作各展其謀，但沒有讓人有「能力」管理生活中的優先事項，原諒傷害過我們的人，或者更新我們的思想，只有「上帝的力量」才能做到這一點。



華理克盼望基督徒對準上帝作為2022年的人生目標，並且定期檢視這些目標以蒙主的祝福。

