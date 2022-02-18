大馬教堂奮興會：留戀昔日繁華 窒礙靈性復興

新冠變種病毒蔓延全球，世界各地人心惶惶，基督徒如何重振心靈？大馬牧師周格溫（Rev Gwen Choo）在近日的講道，深信神會以祂的靈、恩膏和復活的大能復興信徒。



馬來西亞八打靈再也市（Petaling Jaya）佳音禮拜堂（Glad Tidings）周格溫牧師2月6日宣講「完滿的人生」系列信息，經文是詩篇85篇6至9節：「你不再將我們救活，使你的百姓靠你歡喜嗎？耶和華啊，求你使我們得見你的慈愛，又將你的救恩賜給我們。我要聽神耶和華所說的話；因為他必應許將平安賜給他的百姓他的聖民；他們卻不可再轉去妄行。他的救恩誠然與敬畏他的人相近，叫榮耀住在我們的地上。」



該首詩的背景是以色列人剛從巴比倫人的囚禁中釋放出來，正在返回耶路撒冷途中，但看見耶路撒冷昔日的繁榮變成廢墟，詩人大衛求告耶和華 救活投靠祂的百姓，求耶和華應許將平安賜給聖民。



周牧師從中釋放重要信息：交付是復興靈性的關鍵點。她指以色列人仍然留戀昔日的繁華景象，身在耶路撒冷、心仍在巴比倫，「當人長時期處於某一個處境，縱然上帝拯救我們，我們的心態仍然停留在過往，所以問題不在於釋放，當基督給我們自由的時候，整個人生各部分都過得充實，生命得到『復興』。」



在希伯來語「復興」是指「生活」，即是具有意識、恢復、重新獲得生命、力量、能量、位置轉移的意思。



周牧師鼓勵會眾，復活是聖經的核心信息，一切源於我們的心靈，當我們與復活的主連結，生命就得著復興，縱使新冠大流行影響世界，許多人（包括基督徒）心裡沉重，社會蔓延疲倦的氣氛，基督徒內在的靈火也不熄滅。

