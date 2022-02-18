台北燈節 士林靈糧堂演跨世代快閃虎舞

2022台北燈節2月11日至20日展開，今年以線上線下混合式進行，其中士林靈糧堂以「平安之光」為主題展出三個聖經主題花燈，計有「吞約拿的鯨魚燈」、「五餅二魚燈」、「耶穌與羊」。



台北燈節分三大主題燈區：劍潭站夜市燈區、士林站光彩燈區、芝山站河濱燈區。劍潭站夜市燈區有「生妙花燈」，生炒花燈比喻文化融合、凝聚創新，並祝福大家新的一年新氣象。



今年虎年，該燈區內有多個以虎為題的設計：「生妙花燈」以兩隻小老虎為主角，主視覺中的兩隻祥虎玩著火球，可愛自由的伸展象徵一個虎虎生風的未來。



「祥虎迎賓」， 借用台語「祥虎」發音「上好」的諧音，深受大小朋友的喜愛。



還有，士林靈糧堂2月12日出席台北燈節虎舞表演，跳出跨世代快閃舞蹈，由3歲兒童至82歲，老中青三代合力表演，街坊鄉里一起共賞活動，意味著教會走出場外帶來社區新氣息。



士林靈糧堂也以「平安之光」為主題展出三個聖經主題花燈，計有「吞約拿的鯨魚燈」、「五餅二魚燈」、「耶穌與羊」。



吞約拿的鯨魚燈



主題：上帝賜下愛與平安



《聖經》描述當約拿在魚腹中禱告耶和華他的神，說：「我遭遇患難求告耶和華，你就應允我……但我必用感謝的聲音獻祭與你。我所許的願，我必償還。救恩出於耶和華！」（約拿書2:2-9）



於是耶和華吩咐魚，魚就把約拿吐在旱地上。祝福你，透過禱告，領受上帝的愛與平安！



五餅二魚燈



主題：上帝供應你一切需要



五餅二魚是耶穌所行的神蹟之一，當時只有一個孩子帶著五個餅、兩條魚，由耶穌拿起食物向上帝感恩，餅就神蹟似分給了至少五千個人，使所有人都吃飽還有餘！祝福你，經歷上帝供應一切所需的祝福！



耶穌與羊燈



主題：上帝使你得豐盛生命



《聖經》中耶穌說：「我來了、是要叫羊得生命、並且得的更豐盛。我是好牧人、好牧人為羊捨命。」（約翰福音10:10）



耶穌用牧羊人與羊比喻祂自己與世人，耶穌來是要叫每一個人得著更豐盛的生命！祝福你，一起領受更豐盛的祝福！



台北燈節另一焦點是「台北熊讚熱氣球」，以台北市吉祥物「熊讚Bravo」設計3D造型熱氣球，是全台繼台東之後唯一擁有代表球的城市。



「台北熊讚熱氣球」球體高度達19.2公尺，寬度為19.3公尺，製作時間長達6個月，於西班牙製造。

