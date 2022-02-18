調查：虛擬敬拜次選牧養模式





新冠疫情持續兩年多，教會暫停實體聚會轉移線上化身成虛擬教會，究竟信徒對教會的線上服務有何回應？虛擬教會是否牧養最佳之選？



英國為應對急速散播的新冠病毒，2020年3月23日首次全國封城，政府和教會迅速果斷地採取了行動。教堂關門數位革命隨即開始，從未想過當上是虛擬教會策展者的神職人員和非科技專才的牧師突然加緊這項任務，忠實的信徒被封鎖在緊閉的教堂門後。



英國約克聖約翰大學 （York St John University）2021年1月22日至7月23日期間進行一項名為「 Covid-19 和 Church-21」調查，旨在了解信徒對教會的線上服務，從預錄、視頻直播聚會、對社會產生效應三方面的評估，並且得到2017年起居住在英格蘭的聖公會10,000名信徒回覆。



調查發現，48%的人認為預錄聚會在靈性上得益；61% 的人認為視頻直播在靈性上得益；74% 的人認為有關服務對社會產生效應在靈性上得益。



但在推動信徒的活力方面，下降只有47%的人表示預錄充滿活力；55%的人認為視頻直播充滿活力；56%的人認為有關服務對社會產生效應在活力上得益。



疏離程度方面，同樣不到一半人 (47%) 認為預錄服務時感到超然； 27% 的人對視頻直播服務感到超然；23% 的人認為有關服務令社會產生超然效應。



總括而言，在新冠疫情下平衡利弊，對於福音能接觸更多人來說，在線敬拜顯然是次選，甚至只能提供教會內部服務而遠離社區的教會更佳。

