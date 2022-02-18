考文垂教堂戰後重建60年 音樂會《廢墟幽靈》探索和平

英格蘭考文垂聖米迦勒座堂（Cathedral Church of St. Michael）前身為歌德式教堂，二戰被毀重建，今年5月將踏入60周年，大教堂曾在周年紀念舉行大型音樂會，探索當代和平與和解的理念。



考文垂大教堂前身是14世紀哥德式教堂，二戰期間1940年11月14日被500架納粹德戰機空襲，只剩下一個被毁壞的空殼及倖存的鐘樓，舊教堂成為一片廢墟，其後新建座堂成為20世紀現代主義建築物之一。



該教堂也作為英國文化之城的地標，多年來多場大型音樂會在大教堂舉行作為紀念活動的一部分，包括著名本傑明·布里頓的戰爭安魂曲（Benjamin Britten’s War Requiem）；去年表演尼汀·索尼的作品《廢墟中的幽靈》（Nitin Sawhney’s Ghosts in the Ruins）。



《廢墟中的幽靈》長約75分鐘共分兩部分，第一部分是在新大教堂中進行；第二部分在舊大教堂廢墟的空氣中進行，以表達過去與現、戰爭與和平之間的對話。透過該樂章探索當代和平與和解的理念，並反映考文垂是「一座擁有幫助難民的悠久歷史、尋求庇護者和移民的避難所。」



這部作品以音樂和文字印刷的特刊，探討與當代衝突相關的接受、治愈、超越、希望、復原力、再生、和和解等主題，承認過去的破壞以及對未來的希望世界。



有評論員讚揚《廢墟中的幽靈》具有治愈、超越和再生的能力，在大教堂的空氣中迴盪，「我們確實感受到了彈性和再生，非常強烈。這是一個巨大的力量。所以，這是一場規模宏大的盛會：生動、精彩、震撼、震撼；非常完整的觀眾會強烈地感受到這一點；最好的情況是多麼令人興奮。」



此外，該座英國14世紀哥德式教堂考文垂聖米迦勒座堂（Cathedral Church of St. Michael）經歷二戰摧毀及重建，2020年獲團體休閒與旅遊獎中「最佳歷史景點」。

