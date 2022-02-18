烏克蘭基督徒拿起「武器」抗俄軍：祈禱和敬拜

隨著俄羅斯在烏俄邊境部署更多軍隊，烏克蘭基督徒表示正使用自己的武器作為盾牌：祈禱和敬拜，並呼籲各方祈禱。



在俄羅斯入侵的威脅下西部，該地區許多居民正準備逃離烏克蘭西部，當局正為500萬民作好準備。



利沃夫新一代教會的牧師德米特羅（Kyzmenko Dmytro）向媒體表示，人們很擔心，但我們鼓勵他們盡全力仰望耶穌，因為只有通過祈禱，我們才能保持我們國家的和平。



逃離頓涅茨克的卡特琳娜指出，70% 的會眾來自烏克蘭東部，其中許多人是為了逃避那裡持續的暴力，「我現在的心與我留在頓涅茨克的親戚在一起：我的媽媽、我的姊姊和我的祖母，但她們不能離開這片土地，這讓我心碎，斯庫丹說。



來自基督使館教堂的尼日利亞牧師蒂莫西·阿德比勒說，來自非洲各地的基督徒在利沃夫市中心附近一個小房間裡，正在為他們的東道國祈禱，尤其那些逃離不到的人，「身為基督徒和上帝的子民，為全世界祈禱是我們的工作和責任，因為主想要和平。」



一位牧師指出，俄羅斯分離主義者佔領的地區，烏克蘭基督徒正在被壓制，他擔憂烏克蘭一旦淪陷，基督徒將被禁止一起舉行教會聚會。他認為，如果俄羅斯入侵就會發生這種情況，但事實是不可能阻止耶穌基督的教會，基督徒仍然秘密地這樣做。



這正是利沃夫的教會在不確定的情況下，繼續宣揚希望與和平。

