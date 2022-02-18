恩光書院探視「未來趨勢」馮韻兒：重尋公民身分 梁永泰：幽暗處創造價值

在急劇轉變的社會，未來無法預測還是有跡可尋？恩光書院2月12日舉行研討會「未來趨勢與自我創造」，該院教務長、副教授馮韻兒指出，人在不確定的未來產生害怕，尋找身分、認識歷史、具備全球化視野以配合大時代來臨；梁永泰院長則從聖經與歷史人物道出大時代中人遇見神，生命就得以重新創造。



馮韻兒：閱讀時代認識當下角色



馮韻兒在研討會開首提出一問，為甚麼要談未來趨勢？她解釋，人面對從未有或多個同時發生的轉變會有害怕、身分認同引起的焦慮，因此閱讀時代認識人在當下的角色至為重要，並指出今天社會正面對科技將人定型、中西方矛盾、生態危機的問題。



科技將人定型



人工智能和大數據的興起意味著將人的決定外判，牽涉各範疇如銀行借貸、法官判刑、公司聘請都借用大數據分析，弊處是機器學習很難做到公平和透明，並非保持中立而是建立在隱藏的假設和價值觀之上。



其背後帶出數據主義（Dataism）的問題，以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）在《人類大歷史：從野獸到扮演上帝》（Homo Deus）提到數據主義改變人的價值觀，「人類科技一直都在追求生物的解構，其終點就是極致的數據化，導致人文的消失，用機械解釋、操縱所有事物。」



此外，掀起社會熱話的元宇宙（Metaverse）早於1981年美國數學家弗諾·文奇（Vernor Vinge）在《真名實姓》（True Names）已提出這觀念，創造性地構思了一個通過腦接機口進入，並獲得感官體驗的虛擬世界。



元宇宙具三大屬性：時空拓展、經濟增值、人機融生，由於目前監管元宇宙發展的體系未成型，導致存在身分認同危機、人格解體等風險。



中西方模式轉移



金融時報首席外事評論員吉迪恩·拉赫曼（Gideon Rachman）2017年提出東方化的概念（Easternization），亞太地區正在塑造全球政治，他用東方化解釋世界政治事務，例如中東陷入無政府狀態、西方民粹主義崛起都與東方化有關。



在新世界秩序，傳統國際合作機構過時，群雄崛起出現多邊主義帶來不穩定的地緣政治、民族主義和民粹主義兩極化等現象。



馮韻兒指，處身於合一與多元的世界，尋找自己的身分和歷史，既是世界公民也札根於本地，才有全球化的視野，以全球化的公民身分配合大時代。



生態危機的時代



據世界經濟論壇《2022全球風險報告》，未來十年全球嚴重風險計有四方面：氣候危機、社會鴻溝、網絡風險、不平衡的全球復甦。氣候危機佔首位，生態危機的時代出現多方的問題，如糧食安全、城市污染造成社會不穩定，加劇不平等。



馮韻兒總結，生態危機長期未能解決，背後反映文化和價值的趨勢，牽涉道德問題，例如糧食短缺，人以為用科技可以解決但解決不到；超級資本主義，人既是消費者又有公民身分造成張力、人自視為宇宙的中心點等。



梁永泰：聖經人物在幽暗處自我創造



梁永泰從聖經、歷史人物看自我創造。他指，自我創造是進到自己或民族最幽暗之處，領受上天而來的召命，改變社會的困境，走出一個長遠超越個人生命的歷程。



聖經人物有摩西、約瑟、但以理、保羅。摩西在曠野被神呼召，帶領以色列人出埃及走向未來；約瑟被賣坐監未氣餒，適逢各地大饑荒為法老解夢；但以理年少時被放逐擄去巴比倫，為帝王解夢預視跨世紀的未來；保羅在大馬色遇見主蒙召，猶太人卻拒絕福音，將福音轉向外邦人參與上帝未來的福音計劃。



這些人都致力改變社會的困境，連結世界其他人的智慧，充滿對未來的希望，找一個長遠超越個人生命的歷程。



東西方歷史人物 挫折毋忘家國情



歷史人物，東方有孫中山，看見國家危機社會幽暗，洋洋灑灑六千言公車上書李鴻章：「人盡其才、物盡其利、地盡其用、貨暢其流」規劃出中國未來的藍圖，雖被李鴻章忽視，卻看見西方人對身體尊重、基督信仰人人平等、博愛、民主自由的可貴，於是投入建設國家。



西方有諾貝爾製造商業用途的炸藥，被社會批評帶領更多人死亡而有所悟，成立諾貝爾基金獎勵對科學有成就的人，其後更加有和平獎等，他看見自己的幽暗和世界需要而轉變，人的價值和世界是互動的。



文化方面，北宋著名文學家蘇軾才華滿溢被宦官迫害貶至黃州，寫出流傳頌世的《念奴嬌赤壁懷古》:「大江東去，浪淘盡，千古風流人物。古壘西邊，人道是，三國周郎赤壁……。」道出歷史時代亂世帶出個人、國家長遠發展的感情。



人權領袖曼德拉從訓練未來猶長領袖的父親學習僕人帶領模式，就是能帶領人也尊重人民的意願，他在獄中反思擁抱和平愛護人，將南非帶進多元合一的社會成為南非第一任民選總統，悟出自由是一個長走廊。



英國王妃戴安娜縱使皇宮、婚姻生活不如意，仍然服務社會往紐約哈林區擁抱愛滋兒童、柬埔寨擁抱被地雷炸傷的平民、往非洲擁抱赤貧的孩子，她在生命處於幽暗的地方看見自己的價值和自我創造。



自我創造八向度：



梁永泰繼而提出從八向度創造自我：「人的尊嚴」，反思人是主角還是配角、是否人生命的尊貴而非可以放在實驗室上、人未成形的時候的細胞有否擁有生命權、誰為將來世代發聲，這一代能否決定何為真善美， 例子 : 戴安娜王妃



「文化智慧」，在神所創造的世界中有多元文化、多元語言，人學習包容並兼，具備全球素養便能夠從其他人的觀點看事物，例子：曼德拉。



「不肯定領袖」，領袖常遇到突如其來的危機，例如孫中山和蘇軾雖在不肯定的大時局，卻相信不論成功與否只要參與。



「長遠的視野」，從歷史至現在到將來，懷有看見長遠視野的藝術，看得遠、看得高、看得深，例子：但以理。



「重視結構性思維」指看事情背後的假設和價值觀；自我創造還包含「使命感」、「良知的醒覺」、「人的神聖」。



問答環節：教育為抽出美善本質 抗衡機械化價值觀



在問答環節，被問到家長和教育工作者擔當怎樣的角色？梁永泰鼓勵家長不怕讓孩子面對苦難，工作為意義非只為金錢，幫助孩子發揮潛質；教育（Culture）是將人的潛質、美善本質抽出來，給予最好的裝備。



馮韻兒回應指，教育制度視下一代為大數據，需抗衡機械邏輯的價值觀，將焦點放在人本。



該次研討會於2月12日以網上形式進行，主題為「未來趨勢與自我創造」，探討急劇轉變的社會怎樣從信仰角度閱讀時代。



此外，恩光書院於3月將舉行兩場聚會，分別為「創造未來：基督徒的時代見證」，日期：3月3日，時間：上午10:00至11:30，講員：梁永泰博士（恩光書院院長、美國維真大學傳理學博士），翁傳鏗牧師主持，對象為牧者、教會領袖，探討面對科技壟斷、政治兩極化的年代，基督徒怎樣創造未來？



另一場聚會主題為「創造未來：教育作為社會第一線？」，日期：3月11日，時間：下午3:00至4:00，講員：梁永泰博士（恩光書院院長、美國維真大學傳理學博士），梁錦波校長主持，對象為校長和教育者，討論處身於虛擬世界（元宇宙）與真實世界的互動中，基督教教育怎樣創造未來?

