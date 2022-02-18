冬奧7基督徒運動員 冰場讚頌上帝

2022北京冬季奧運會展開兩星期，匯聚2,800多運動員參與競技，當中不少是基督徒，有7位基督徒分享見證，皆表示為上帝而賽，在冰場上讓支持者看見主。



第一位：斯塔爾（Eric Staal），加拿大曲棍球奧運代表隊成員， 對於能夠參加舉世矚目的大型運動會，認為是上帝給他的機會，期望為上帝而活在球迷和隊友展示最好的一面。



第二位：埃拉娜·泰勒（Elana Meyers），美國女子單人雪車運動員、世界雪橇冠軍，在今屆冬奧參加雙人女子雪橇比賽。她對媒體表示，這項運動是為了榮耀上帝，參加奧運會不單為了贏獎牌，而是藉著這項運動尋求上帝給她人生的奧秘。



第三位：戴維·懷斯（David Wise），美國男子自由式滑雪運動員，主攻U型場地技巧。他曾代表美國參加2014年和2018年冬季奧林匹克運動會自由式滑雪比賽，獲得二枚金牌。



懷斯在Instagram貼文：「北京奧運希望延續奪標之夢，2019年斷腿經過了艱難的日子，在醫院等待了11天才能夠回家，不得不謙卑自己，承認自己的弱點、破碎和無法掌控局面，我終於意識到自己無能為力了，承認我無法控制，但上帝能夠，這才是極大的自由。」



第四、五位：亞歷克莎·尼里姆 （Alexa Scimeca Knierim ）和丈夫克里斯·克涅里 (Chris Knierim)，2018年奧運會花式滑冰美國組合，該對夫婦表示，感恩能夠重返冰場。尼里姆在Instagram貼文指，患上罕見腸胃道疾病，令她信任神更加堅強，能夠重回冰場的原因，是不再擔心試圖控制自己的生活，這確實做不到，無論在冰場還是生活層面都願意讓神帶路，期望在奧運會為主作見證，讓粉絲們看到上帝的光芒。



第六位：妮可·亨斯利 (Nicole Hensley) ，美國冰球運動員，2018年冬奧會獲得金牌。他對媒體分享聖經經文，「 我覺得憑藉上帝賦予我的能力和對曲棍球的熱愛，他也給了我一個平台，讓我可以接觸到那些對自己的信仰感到疑惑，或者沒有任何信仰，或者想要成長的人他們的信仰更加堅定。也許這是與某人開始對話的一種方式。 」



第七位：馬蒂亞斯·梅耶爾（Matthias Mayer），歷史上第二位在三屆奧運會上獲得三枚金牌的高山滑雪運動員，今年在男子速降項目中獲得銅牌。



他在職業生涯曾經受傷，受疾病煎熬仍倚靠神度過，「對我來說，體育成就和成功不僅來自身體和心理訓練，還很大程度上來自我的信仰和我從中獲得的一種非常特殊的力量。



「當你得到如此高的讚美時，我意識到對上帝的信仰對我來說是多麼重要。它給了我安全感，我知道無論發生什麼，我都可以輕鬆地度過這一天，因為他在我的路上陪伴著我，我對此深表感激。」

