基督教協進會「勉疫」視頻 何慶濂：信心放在耶穌裡





香港新冠疫情自農曆新年後爆發第五波，單日確診個案屢過7千宗，基督教協進會從本月開始每月一次發佈線上《人間》視頻，鼓勵信徒倚靠主、分享愛心、盼望、實踐信仰。



該專輯上載於YouTube視頻並於2月20日在基督教協進會網站發佈，第一輯主題為「利利是是，基督徒分享福氣的實在」，香港基督教青年會總幹事何慶濂主講。他引用聖經登山寶訓八福「心靈貧窮的人有福了」（馬太福音5:3），指出耶穌醫治患病的人、被鬼附的人，因此患病不是一種詛咒，重要是抱著甚麼心態去應對。



何慶濂提到在疫情下有人懷疑主是否與人同在？這是對信心的一種考驗，基督徒應該充滿盼望不被恐懼支配，聖經教導我們「愛裡沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去。因為懼怕裡含著刑罰，懼怕的人在愛裡未得完全。」（約翰一4:18）



他又引用耶利米書17章7節，倚靠耶和華的人好像一棵樹在水旁，樹根不斷向下吸水 以致開花結果，當人軟弱願意靠主的時候，祂賜力量我們便無所懼怕，就如門徒遇上風浪，耶穌今天也與我們同在，我們只管帶著主的喜樂和平安前行。



耶穌在最後晚餐將喜樂賜給門徒，也是給今天的信徒；復活節後第一次顯現給門徒也說願你們平安。



疫情如何演變沒人能預測，何慶濂鼓勵弟兄姊妹「是時候再一次將我們的信心放在耶穌裡， 求主賜我們智慧」。

