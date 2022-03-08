香港基督教機構：過半財務感壓力、七成前景持負面





香港基督教機構協會進行第三次總幹事意見調查，探討疫情對機構影響，結果於2月12日發佈，過半財務感壓力、七成前景持負面、八成申請政府資助，機構事工受阻但靈活運用資源。



過半財務感壓力 七成前景持負面



參與該次調查共37間機構總幹事，財務方面近65%機構表示2021年總收入有「明顯或輕微跌幅」，只有不足兩成機構收入有增幅；總收支方面接近六成有「明顯或輕微虧損」。



人力方面，14間機構之中管理層在2021年已移民有13.5％，與前線同工移民比率相同，機構董事移民佔18.5%。



發展前景方面，對發展前景持「負面或非常負面」（46%）對比上次調查80%下跌，覺得事工發展前景「正面或非常正面」（46%）對比上次16%上升。



對未來財政收入表示「非常負面或有些負面」（54%），另外三成表示「非常正面或有些正面」。



八成申請政府資助



應對方面，八成總幹事申請政府資助；六成申請基督教內奉獻資助、進行緊急籌款；機構亦打算不填補自然流失的人手。七成機構總幹事認為現時社會和政治氣氛對機構未來發展帶來「有些或極大負面壓力」，兩成認為帶來「有些或極大正面動力」。



機構事工受阻 靈活運用資源



發佈會另邀請三位總幹事分享現況，籃球體育事工總幹事梁勉行表示，疫情下雖然 未能進行體育事工，但派發有關用品給基層兒童，例如籃球架給予練習。奉獻方面友情前後相差不遠，奉獻者願意同行，同時由於疫情關係減少活動，開支相對疫前減少。該會去年12月舉辦福音營，30多名來自基層的孩子參加，三分一決志信主。



香港讀經會總幹事黃偉強分享事工、人手、銷售情現況。事工方面，讀經活動改在網上進行，但疫情下阻礙書攤實體展出，書籍出版因空運及航運停航亦受阻。人手方面，疫情影響義工出席需同工兼顧。銷售方面，2020年出現疫情書籍銷售比2019年下跌兩成、2021年比2020年微跌2%。



黃偉強表示，惟倚靠神善用同工恩賜或其他才能以應對。



新福事工協會總幹事梁友東跟教會合作，在地區收集及發放防疫物資給有需要的家庭、派發食物，跟公司合作購買餐券送贈貧窮家庭。



心靈支援上，曾搜集樂器送給家庭，網上開班教彈結他等，並錄製音樂、鼓勵說話，在老人院舍播放，兩代互相支持。



香港基督教機構協會主席蔡志森呼籲教會及機構，靈活運用資源、互相加強合作、鼓勵弟兄姊妹了解自己負擔範疇的機構事工，參加入義工行列甚至全職事奉，在逆境下把握機會服侍。

