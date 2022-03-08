毒販夫婦見證：上帝從深坑中拯救人

美國有一對吸毒者夫婦長期吸毒、酗酒、坐監，在人生黑暗處呼求神，神就從深坑中拯救了他們。



里奇沃爾（Rich Wa）與謝伊（Shay）長期吸毒、酗酒，在永無止息的循環中打轉，里奇自言是國家頭號公敵，社區的人嫌棄他，現在變成社區的支柱，法院會派人來找他，但是尋求他們協助幫助吸毒者戒毒。



妻子謝伊分享，25歲那年已經無數次服藥過量、多次自殺未遂，2015年因9項與毒品有關的重罪被逮捕，面臨22年監禁，整個生命陷入黑暗裡，「我無法想像自己的生活怎樣再活下去，當時唯有真誠謙卑向上帝呼求，請祂拯救自己，在牢房裡唯一能夠做就是與上帝一起。」這樣反而令她的生活被上帝徹底改變，唯有上帝能夠打破吸毒成癮者的枷鎖。



里奇補充，上帝有一個習慣就是走到人黑暗之處，從深坑中拯救他出來，無論出於任何原因，上帝會繼續支持每一個陷於痛苦的人，令他們活得長闊高深，上帝願意走進社會贏得靈魂，在我們的生活中創造奇蹟，在他的生命中就是這樣發生了。



西弗吉尼亞州是全國服毒過度致死第二州，僅次於佛蒙特州，2021 年全國服藥過量死亡人數增加近 30%，西弗吉尼亞州躍升至 62%。



然而，這對夫婦相信上帝給予第二次機會，他們現時經營Peer Solutions Behavioral Health，是一家位於西弗吉尼亞州帕克斯堡的行為健康機構，臉書賬戶超過100萬追隨者。

