臉書恢復基督教機構頁面 稱「被錯誤刪除」

臉書（Facebook）早前將基督教事工機構頁面刪除，近日恢復且稱「被錯誤刪除」。



被刪除的基督教機構名為「Help 4 Families」及「 Living Stone Ministries 」，兩者為姊妹機構，旨在個人和家庭按照基督教道德生活為準則的人。



該兩機構的負責人丹妮絲·希克（Denise Shick）表示，早前在臉書頁面發放一份團體和組織的名單，有關組織為協助性別混亂人士提供服務和諮詢，在2月2至8日有關頁面被臉書刪除。



希克並指出，負責的兩個基督教事工為個人和家庭創造安全場所，讓他們可以公開分享對同性戀和跨性別的感受，並不認為屬於受爭議的議題，因而在社交平台被移除。



其後，希克證實臉書於上周二（2月15日）晚上將該兩個基督教組織的頁面恢復。



不過，一直要求臉書刪除兩基督教機構頁面的組織「全球反仇恨無極端主義」（GPAHE）卻認為，提出轉化療法的機構無異於酷刑和嚴重侵犯人權。



臉書刪除基督教機構的網頁早有前科，2020年10月臉書正式改名為元宇宙（Meta）後，刪除了恢復希望網絡（Restored Hope Network）的頁面，該網絡是一個由教會組織組成的網絡，為那些希望離開跨性別生活方式並遵循其信念的人提供治療選擇和教牧諮詢資源性倫理。

