四福音電影出華語版 劇本按經文演繹

聖經進入視覺年代，新約聖經四福音製作成電影，劇本按照經文逐字逐句演繹，現時已翻譯成1000多種語言版本，有普通話、廣東話、韓語等，在Prime Video的IMDb電視頻道免費觀看。



聖經媒體重新再定義，將文字躍現成為視覺，四部開創性聖經電影為《馬太福音》、《馬可福音》、《路加福音》、《約翰福音》，2014年開始以英語發行，該系列電影與其他電影不同之處，其他聖經電影只用聖經中選定文本，四福音電影使用未刪減、逐字逐句聖經文本作為劇本，並且翻譯成1,050種語言，讓全球觀眾世界上任何地方人士，透過視像恍如在真實的第一世紀巴勒斯坦背景下，驚嘆耶穌基督的生平事蹟。



劇本選用版本自《新國際版聖經》 (NIV)、《欽定版聖經》 (KJV) 和《英語標準版聖經》 (ESV) ；第1,000種語言翻譯使用了贊比亞和其他地方的人使用的班圖語（Senga）。



LUMO總裁泰西·德沃爾（Tessie DeVore）表示，現跟教會、機構合作推展，電影提供給教堂、小組和大型戶外活動播映，也可舉行小組討論會，讓觀眾深入認識福音書，以電影福音事工促進神的國度。



「一切都是為了天國完成大使命，福音通過不同形式傳到世界各地，並且跟志同道合的人並肩推行這項事工，讓數百萬人可以通過媒體觀看上帝的作為、聆聽祂的話語、用他們的語言展開聖經福音事工。」



扮演耶穌的英國演員塞爾瓦·拉薩林加姆（Selva Rasalingam）也表示讚賞這項計劃。



LUMO網站稱，此為一個開創性的多語言聖經資源，旨在改變人們通過福音書參與、發現和研究耶穌生平的方式，並為尋求促進全球聖經素養的資源部委提供服務。



現時電影備有的版本計有：普通話、廣東話、韓國語、泰國語、英語、西班牙語、俄語、意大利語、葡萄牙語、德語、土耳其語等。

