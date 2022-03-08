疫苗通行證實施 團體倡殘疾人士獲豁免

「疫苗通行證」2月24日首階段實施，所有人士進入第599F章規管處所範圍，均需先接種最少一劑疫苗，有團體早前進行調查，四成半受訪者稱嘗試冒險接種疫苗。團體建議政府豁免殘疾人士不受相關限制，以滿足醫療、復康的需要。



「路向四肢傷殘人士協會」（路向四肢）、香港病人政策連線進行問卷調查，了解有關政策對部份殘疾人士日常生活帶來甚麼影響，問卷於2月14日發出， 共收回333份。



調查結果顯示，受訪者對於取得醫學豁免書遇到不少困難，而對於醫生對病人是否適合接種疫苗的態度模棱兩可。在沒有接種疫苗的情況之下，受訪者主要擔心未能購買食物和生活必需品，亦擔心因為診所、藥房和康健設施都位於商場之內，而未能進入。



另有受訪者表示，擔心日後可能乘搭公共交通工具、進入公立醫院覆診和取藥都有困難；四成半受訪者稱，嘗試冒險接種疫苗。



研究團隊建議「疫苗通行證」下對殘疾人士作出特別豁免安排，如因應嚴重四肢傷殘人士的需要，特別豁免殘疾人士免受「疫苗通行證」之限制，容許殘疾人士進入第599L章規管的指定場所，以滿足其基本日常、醫療、復康的需要，避免發生社會悲劇。



縱然如此，團隊仍鼓勵和支持所有身體合適人士盡快接種疫苗，保護自己和身邊的所有人，亦可以有效打擊病毒的傳播；並向所有抗疫的醫護人員和相關人士致敬，感謝他們捨己為人的精神，在寒冬中為社會大眾帶來溫暖。



「疫苗通行證」將於2月24日開始首階段實施，除12歲以下的兒童，以及獲醫生發出「疫苗豁免證明書」的人士以外，所有人士如要進入第599F章規管的處所的範圍，均必須先接種最少一劑疫苗，否則即屬違法，須繳付定額罰費港幣5000元。



第599F章規管的處所包括宗教場所、理髮店、髮型屋、商場、百貨公司、超市、街市、市集。

